РБ Лейпциг - Шахтар: невтішний прогноз букмекерів

Джерело - Чемпіон.

Німецький РБ Лейпциг - беззаперечний фаворит у матчі з донецьким Шахтарем у межах 1 туру Ліги чемпіонів за прогнозом букмекерів.

Коефіцієнт на перемогу німецького клубу 1,23, на перемогу Шахтаря - 12,0. Нічия - 6,9.

Матч групи F Лейпциг - Шахтар відбудеться 6 вересня о 22:00 на стадіоні РБ Арена. Пряма трансляція гри на медіасервісі Мегого. Наш сайт проведе текстовий онлайн гри.

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Шахтар зіграв 20 матчів проти німецьких команд - 5 перемог, 7 нічиїх і 8 поразок;

Для української команди це 17-й груповий етап Ліги чемпіонів - 4 рази команда виходила у плей-оф;

Лейпциг уп'яте зіграє в груповому етапі ЛЧ. Двічі команда виходила у плей-оф. У сезоні-2019/20 у фінал підопічних Нагельсманна не пустив ПСЖ (0:3, з однієї гри через COVID-19);

Раніше німецький клуб не грав проти українських.

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