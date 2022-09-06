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РБ Лейпциг - Шахтар: невтішний прогноз букмекерів

Сьогодні 11:58 325 0
РБ Лейпциг - Шахтар: невтішний прогноз букмекерів
#Ліга чемпіонів, #РБ Лейпциг, #Шахтар, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Німецький РБ Лейпциг - беззаперечний фаворит у матчі з донецьким Шахтарем у межах 1 туру Ліги чемпіонів за прогнозом букмекерів.

Коефіцієнт на перемогу німецького клубу 1,23, на перемогу Шахтаря - 12,0. Нічия - 6,9.

Матч групи F Лейпциг - Шахтар відбудеться 6 вересня о 22:00 на стадіоні РБ Арена. Пряма трансляція гри на медіасервісі Мегого. Наш сайт проведе текстовий онлайн гри.

Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

  • Шахтар зіграв 20 матчів проти німецьких команд - 5 перемог, 7 нічиїх і 8 поразок;
  • Для української команди це 17-й груповий етап Ліги чемпіонів - 4 рази команда виходила у плей-оф;
  • Лейпциг уп'яте зіграє в груповому етапі ЛЧ. Двічі команда виходила у плей-оф. У сезоні-2019/20 у фінал підопічних Нагельсманна не пустив ПСЖ (0:3, з однієї гри через COVID-19);
  • Раніше німецький клуб не грав проти українських.

Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону 2022/23

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