Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Джерело - Чемпіон.
6 вересня розпочинається груповий етап Ліги чемпіонів-2022/23. 32 команди розбиті на 8 груп поведуть боротьбу за найпрестижніший трофей клубного європейського футболу. Серед учасників - чемпіон України донецький Шахтар, який потрапив до квартету F разом із мадридським Реалом, німецьким РБ Лейпцигом і шотландським Селтіком.
Терміни цьогорічного групового раунда скорочені через чемпіонат світу-2022, який відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня.
Розклад групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23
Група A
|Місце
|Команда
|Ігри
|Виграші
|Нічиї
|Поразки
|Голи
|Очки
|1
|Ліверпуль
|2
|Наполі
|3
|Аякс
|4
|Рейнджерс
1-й тур, 7 вересня
- 19:45. Аякс - Рейнджерс
- 22:00. Наполі - Ліверпуль
2-й тур, 13 вересня
- 22:00. Ліверпуль - Аякс
- 22:00. Рейнджерс - Наполі
3-й тур, 4 жовтня
- 22:00. Ліверпуль - Рейнджерс
- 22:00. Аякс - Наполі
4-й тур, 12 жовтня
- 19:45. Наполі - Аякс
- 22:00. Рейнджерс - Ліверпуль
5-й тур, 26 жовтня
- 22:00. Наполі - Рейнджерс
- 22:00. Аякс - Ліверпуль
6-й тур, 1 листопада
- 22:00. Ліверпуль - Наполі
- 22:00. Рейнджерс - Аякс
Група B
|Місце
|Команда
|Ігри
|Виграші
|Нічиї
|Поразки
|Голи
|Очки
|1
|Брюгге
|2
|Баєр Леверкузен
|3
|Атлетіко
|4
|Порту
1-й тур, 7 вересня
- 22:00. Атлетіко - Порту
- 22:00. Брюгге - Баєр
2-й тур, 13 вересня
- 22:00. Порту - Брюгге
- 22:00. Баєр - Атлетіко
3-й тур, 4 жовтня
- 22:00. Порту - Баєр
- 22:00. Брюгге - Атлетіко
4-й тур, 12 жовтня
- 19:45. Атлетіко - Брюгге
- 22:00. Баєр - Порту
5-й тур, 26 жовтня
- 19:45. Брюгге - Порту
- 22:00. Атлетіко - Баєр
6-й тур, 1 листопада
- 19:45. Порту - Атлетіко
- 19:45. Баєр - Брюгге
Група C
|Місце
|Команда
|Ігри
|Виграші
|Нічиї
|Поразки
|Голи
|Очки
|1
|Вікторія Плзень
|2
|Баварія Мюнхен
|3
|Інтер
|4
|Барселона
1-й тур, 7 вересня
- 22:00. Барселона - Вікторія
- 22:00. Інтер - Баварія
2-й тур, 13 вересня
- 19:45. Вікторія - Інтер
- 22:00. Баварія - Барселона
3-й тур, 4 жовтня
- 19:45. Баварія - Вікторія
- 22:00. Інтер - Барселона
4-й тур, 12 жовтня
- 22:00. Барселона - Інтер
- 22:00. Вікторія - Баварія
5-й тур, 26 жовтня
- 19:45. Інтер - Вікторія
- 22:00. Барселона - Баварія
6-й тур, 1 листопада
- 22:00. Баварія - Інтер
- 22:00. Вікторія - Барселона
Група D
|Місце
|Команда
|Ігри
|Виграші
|Нічиї
|Поразки
|Голи
|Очки
|1
|Тоттенгем
|2
|Олімпік Марсель
|3
|Айнтрахт Франкфурт
|4
|Спортінг Лісабон
1-й тур, 7 вересня
- 19:45. Айнтрахт - Спортінг
- 22:00. Тоттенгем - Олімпік Марсель
2-й тур, 13 вересня
- 19:45. Спортінг - Тоттенгем
- 22:00. Олімпік Марсель - Айнтрахт
3-й тур, 4 жовтня
- 19:45. Олімпік Марсель - Спортінг
- 22:00. Айнтрахт - Тоттенгем
4-й тур, 12 жовтня
- 22:00. Тоттенгем - Айнтрахт
- 22:00. Спортінг - Олімпік Марсель
5-й тур, 26 жовтня
- 22:00. Тоттенгем - Спортінг
- 22:00. Айнтрахт - Олімпік Марсель
6-й тур, 1 листопада
- 22:00. Спортінг - Айнтрахт
- 22:00. Олімпік Марсель - Тоттенгем
Група E
|Місце
|Команда
|Ігри
|Виграші
|Нічиї
|Поразки
|Голи
|Очки
|1
|Челсі
|2
|Зальцбург
|3
|Мілан
|4
|Динамо Загреб
1-й тур, 6 вересня
- 19:45. Динамо Загреб - Челсі
- 22:00. Зальцбург - Мілан
2-й тур, 14 вересня
- 19:45. Мілан - Динамо З.
- 22:00. Челсі - Зальцбург
3-й тур, 5 жовтня
- 19:45. Зальцбург - Динамо З.
- 22:00. Челсі - Мілан
4-й тур, 11 жовтня
- 22:00. Динамо З. - Зальцбург
- 22:00. Мілан - Челсі
5-й тур, 25 жовтня
- 19:45. Зальцбург - Челсі
- 22:00. Динамо З. - Мілан
6-й тур, 2 листопада
- 22:00. Челсі - Динамо З.
- 22:00. Мілан - Зальцбург
Група F
|Місце
|Команда
|Ігри
|Виграші
|Нічиї
|Поразки
|Голи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|2
|Селтік
|3
|Шахтар
|4
|РБ Лейпциг
1-й тур, 6 вересня
- 22:00. Селтік - Реал
- 22:00. РБ Лейпциг - Шахтар
2-й тур, 14 вересня
- 19:45. Шахтар - Селтік
- 22:00. Реал - РБ Лейпциг
3-й тур, 5 жовтня
- 19:45. РБ Лейпциг - Селтік
- 22:00. Реал - Шахтар
4-й тур, 11 жовтня
- 22:00. Шахтар - Реал
- 22:00. Селтік - РБ Лейпциг
5-й тур, 25 жовтня
- 22:00. Селтік - Шахтар
- 22:00. РБ Лейпциг - Реал
6-й тур, 2 листопада
- 19:45. Реал - Селтік
- 19:45. Шахтар - РБ Лейпциг
Група G
|Місце
|Команда
|Ігри
|Виграші
|Нічиї
|Поразки
|Голи
|Очки
|1
|Манчестер Сіті
|2
|Боруссія Дортмунд
|3
|Севілья
|4
|Копенгаген
1-й тур, 6 вересня
- 19:45. Боруссія Дортмунд - Копенгаген
- 22:00. Севілья - Манчестер Сіті
2-й тур, 14 вересня
- 22:00. Манчестер Сіті - Боруссія д.
- 22:00. Копенгаген - Севілья
3-й тур, 5 жовтня
- 22:00. Манчестер Сіті - Копенгаген
- 22:00. Севілья - Боруссія Д.
4-й тур, 11 жовтня
- 19:45. Маккабі Х. - Ювентус
- 22:00. Боруссія Д. - Севілья
5-й тур, 25 жовтня
- 19:45. Севілья - Копенгаген
- 22:00. Боруссія Д. - Манчестер Сіті
6-й тур, 2 листопада
- 22:00. Манчестер Сіті - Севілья
- 22:00. Копенгаген - Боруссія Д.
Група H
|Місце
|Команда
|Ігри
|Виграші
|Нічиї
|Поразки
|Голи
|Очки
|1
|ПСЖ
|2
|Ювентус
|3
|Бенфіка
|4
|Маккабі Хайфа
1-й тур, 6 вересня
- 22:00. ПСЖ - Ювентус
- 22:00. Бенфіка - Маккабі Хайфа
2-й тур, 14 вересня
- 22:00. Ювентус - Бенфіка
- 22:00. Маккабі Х. - ПСЖ
3-й тур, 5 жовтня
- 22:00. Ювентус - Маккабі Х.
- 22:00. Бенфіка - ПСЖ
4-й тур, 11 жовтня
- 19:45. Маккабі Х. - Ювентус
- 22:00. ПСЖ - Бенфіка
5-й тур, 25 жовтня
- 22:00. ПСЖ - Маккабі Х.
- 22:00. Бенфіка - Бенфіка
6-й тур, 2 листопада
- 22:00. Ювентус - ПСЖ
- 22:00. Маккабі х. - Бенфіка
Плей-оф
По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада.
1/8 фіналу
- 14/15/21/22 лютого та 7/8/14/15 березня
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу - 17 березня.
1/4 фіналу
- 11/12 та 18/19 квітня
1/2 фіналу
- 9/10 та 16/17 травня
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року на стадіоні Ататюрк у Стамбулі.