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Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Сьогодні 15:13 201 0
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
#Ліга чемпіонів, #Шахтар, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

6 вересня розпочинається груповий етап Ліги чемпіонів-2022/23. 32 команди розбиті на 8 груп поведуть боротьбу за найпрестижніший трофей клубного європейського футболу. Серед учасників - чемпіон України донецький Шахтар, який потрапив до квартету F разом із мадридським Реалом, німецьким РБ Лейпцигом і шотландським Селтіком.

Терміни цьогорічного групового раунда скорочені через чемпіонат світу-2022, який відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня.

Розклад групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23

Група A

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки
1  Ліверпуль
2  Наполі
3  Аякс
4  Рейнджерс

1-й тур, 7 вересня

  • 19:45. Аякс - Рейнджерс
  • 22:00. Наполі - Ліверпуль

2-й тур, 13 вересня

  • 22:00. Ліверпуль - Аякс
  • 22:00. Рейнджерс - Наполі

3-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Ліверпуль - Рейнджерс
  • 22:00. Аякс - Наполі

4-й тур, 12 жовтня

  • 19:45. Наполі - Аякс
  • 22:00. Рейнджерс - Ліверпуль

5-й тур, 26 жовтня

  • 22:00. Наполі - Рейнджерс
  • 22:00. Аякс - Ліверпуль

6-й тур, 1 листопада

  • 22:00. Ліверпуль - Наполі
  • 22:00. Рейнджерс - Аякс

Група B

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки
1  Брюгге
2  Баєр Леверкузен
3  Атлетіко
4  Порту

1-й тур, 7 вересня

  • 22:00. Атлетіко - Порту
  • 22:00. Брюгге - Баєр

2-й тур, 13 вересня

  • 22:00. Порту - Брюгге
  • 22:00. Баєр - Атлетіко

3-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Порту - Баєр
  • 22:00. Брюгге - Атлетіко

4-й тур, 12 жовтня

  • 19:45. Атлетіко - Брюгге
  • 22:00. Баєр - Порту

5-й тур, 26 жовтня

  • 19:45. Брюгге - Порту
  • 22:00. Атлетіко - Баєр

6-й тур, 1 листопада

  • 19:45. Порту - Атлетіко
  • 19:45. Баєр - Брюгге

Група C

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки
1  Вікторія Плзень
2  Баварія Мюнхен
3  Інтер
4  Барселона

1-й тур, 7 вересня

  • 22:00. Барселона - Вікторія
  • 22:00. Інтер - Баварія

2-й тур, 13 вересня

  • 19:45. Вікторія - Інтер
  • 22:00. Баварія - Барселона

3-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Баварія - Вікторія
  • 22:00. Інтер - Барселона

4-й тур, 12 жовтня

  • 22:00. Барселона - Інтер
  • 22:00. Вікторія - Баварія

5-й тур, 26 жовтня

  • 19:45. Інтер - Вікторія
  • 22:00. Барселона - Баварія

6-й тур, 1 листопада

  • 22:00. Баварія - Інтер
  • 22:00. Вікторія - Барселона

Група D

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки
1  Тоттенгем
2  Олімпік Марсель
3  Айнтрахт Франкфурт
4  Спортінг Лісабон

1-й тур, 7 вересня

  • 19:45. Айнтрахт - Спортінг
  • 22:00. Тоттенгем - Олімпік Марсель

2-й тур, 13 вересня

  • 19:45. Спортінг - Тоттенгем
  • 22:00. Олімпік Марсель - Айнтрахт

3-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Олімпік Марсель - Спортінг
  • 22:00. Айнтрахт - Тоттенгем

4-й тур, 12 жовтня

  • 22:00. Тоттенгем - Айнтрахт
  • 22:00. Спортінг - Олімпік Марсель

5-й тур, 26 жовтня

  • 22:00. Тоттенгем - Спортінг
  • 22:00. Айнтрахт - Олімпік Марсель

6-й тур, 1 листопада

  • 22:00. Спортінг - Айнтрахт
  • 22:00. Олімпік Марсель - Тоттенгем

Група E

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки
1  Челсі
2  Зальцбург
3  Мілан
4  Динамо Загреб

1-й тур, 6 вересня

  • 19:45. Динамо Загреб - Челсі
  • 22:00. Зальцбург - Мілан

2-й тур, 14 вересня

  • 19:45. Мілан - Динамо З.
  • 22:00. Челсі - Зальцбург

3-й тур, 5 жовтня

  • 19:45. Зальцбург - Динамо З.
  • 22:00. Челсі - Мілан

4-й тур, 11 жовтня

  • 22:00. Динамо З. - Зальцбург
  • 22:00. Мілан - Челсі

5-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Зальцбург - Челсі
  • 22:00. Динамо З. - Мілан

6-й тур, 2 листопада

  • 22:00. Челсі - Динамо З.
  • 22:00. Мілан - Зальцбург

Група F

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки
1  Реал Мадрид
2  Селтік
3  Шахтар
4  РБ Лейпциг

1-й тур, 6 вересня

  • 22:00. Селтік - Реал
  • 22:00. РБ Лейпциг - Шахтар

2-й тур, 14 вересня

  • 19:45. Шахтар - Селтік
  • 22:00. Реал - РБ Лейпциг

3-й тур, 5 жовтня

  • 19:45. РБ Лейпциг - Селтік
  • 22:00. Реал - Шахтар

4-й тур, 11 жовтня

  • 22:00. Шахтар - Реал
  • 22:00. Селтік - РБ Лейпциг

5-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. Селтік - Шахтар
  • 22:00. РБ Лейпциг - Реал

6-й тур, 2 листопада

  • 19:45. Реал - Селтік
  • 19:45. Шахтар - РБ Лейпциг

Група G

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки
1  Манчестер Сіті
2  Боруссія Дортмунд
3  Севілья
4  Копенгаген

1-й тур, 6 вересня

  • 19:45. Боруссія Дортмунд - Копенгаген
  • 22:00. Севілья - Манчестер Сіті

2-й тур, 14 вересня

  • 22:00. Манчестер Сіті - Боруссія д.
  • 22:00. Копенгаген - Севілья

3-й тур, 5 жовтня

  • 22:00. Манчестер Сіті - Копенгаген
  • 22:00. Севілья - Боруссія Д.

4-й тур, 11 жовтня

  • 19:45. Маккабі Х. - Ювентус
  • 22:00. Боруссія Д. - Севілья

5-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Севілья - Копенгаген
  • 22:00. Боруссія Д. - Манчестер Сіті

6-й тур, 2 листопада

  • 22:00. Манчестер Сіті - Севілья
  • 22:00. Копенгаген - Боруссія Д.

Група H

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки
1  ПСЖ
2  Ювентус
3  Бенфіка
4  Маккабі Хайфа

1-й тур, 6 вересня

  • 22:00. ПСЖ - Ювентус
  • 22:00. Бенфіка - Маккабі Хайфа

2-й тур, 14 вересня

  • 22:00. Ювентус - Бенфіка
  • 22:00. Маккабі Х. - ПСЖ

3-й тур, 5 жовтня

  • 22:00. Ювентус - Маккабі Х.
  • 22:00. Бенфіка - ПСЖ

4-й тур, 11 жовтня

  • 19:45. Маккабі Х. - Ювентус
  • 22:00. ПСЖ - Бенфіка

5-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. ПСЖ - Маккабі Х.
  • 22:00. Бенфіка - Бенфіка

6-й тур, 2 листопада

  • 22:00. Ювентус - ПСЖ
  • 22:00. Маккабі х. - Бенфіка

Плей-оф

По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада.

1/8 фіналу

  • 14/15/21/22 лютого та 7/8/14/15 березня

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу - 17 березня.

1/4 фіналу

  • 11/12 та 18/19 квітня

1/2 фіналу

  • 9/10 та 16/17 травня

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року на стадіоні Ататюрк у Стамбулі.

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