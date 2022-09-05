Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Джерело - Чемпіон.

6 вересня розпочинається груповий етап Ліги чемпіонів-2022/23. 32 команди розбиті на 8 груп поведуть боротьбу за найпрестижніший трофей клубного європейського футболу. Серед учасників - чемпіон України донецький Шахтар, який потрапив до квартету F разом із мадридським Реалом, німецьким РБ Лейпцигом і шотландським Селтіком.

Терміни цьогорічного групового раунда скорочені через чемпіонат світу-2022, який відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня.

Розклад групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23

Група A

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки 1 Ліверпуль 2 Наполі 3 Аякс 4 Рейнджерс

1-й тур, 7 вересня

19:45. Аякс - Рейнджерс

22:00. Наполі - Ліверпуль

2-й тур, 13 вересня

22:00. Ліверпуль - Аякс

22:00. Рейнджерс - Наполі

3-й тур, 4 жовтня

22:00. Ліверпуль - Рейнджерс

22:00. Аякс - Наполі

4-й тур, 12 жовтня

19:45. Наполі - Аякс

22:00. Рейнджерс - Ліверпуль

5-й тур, 26 жовтня

22:00. Наполі - Рейнджерс

22:00. Аякс - Ліверпуль

6-й тур, 1 листопада

22:00. Ліверпуль - Наполі

22:00. Рейнджерс - Аякс

Група B

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки 1 Брюгге 2 Баєр Леверкузен 3 Атлетіко 4 Порту

1-й тур, 7 вересня

22:00. Атлетіко - Порту

22:00. Брюгге - Баєр

2-й тур, 13 вересня

22:00. Порту - Брюгге

22:00. Баєр - Атлетіко

3-й тур, 4 жовтня

22:00. Порту - Баєр

22:00. Брюгге - Атлетіко

4-й тур, 12 жовтня

19:45. Атлетіко - Брюгге

22:00. Баєр - Порту

5-й тур, 26 жовтня

19:45. Брюгге - Порту

22:00. Атлетіко - Баєр

6-й тур, 1 листопада

19:45. Порту - Атлетіко

19:45. Баєр - Брюгге

Група C

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки 1 Вікторія Плзень 2 Баварія Мюнхен 3 Інтер 4 Барселона

1-й тур, 7 вересня

22:00. Барселона - Вікторія

22:00. Інтер - Баварія

2-й тур, 13 вересня

19:45. Вікторія - Інтер

22:00. Баварія - Барселона

3-й тур, 4 жовтня

19:45. Баварія - Вікторія

22:00. Інтер - Барселона

4-й тур, 12 жовтня

22:00. Барселона - Інтер

22:00. Вікторія - Баварія

5-й тур, 26 жовтня

19:45. Інтер - Вікторія

22:00. Барселона - Баварія

6-й тур, 1 листопада

22:00. Баварія - Інтер

22:00. Вікторія - Барселона

Група D

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки 1 Тоттенгем 2 Олімпік Марсель 3 Айнтрахт Франкфурт 4 Спортінг Лісабон

1-й тур, 7 вересня

19:45. Айнтрахт - Спортінг

22:00. Тоттенгем - Олімпік Марсель

2-й тур, 13 вересня

19:45. Спортінг - Тоттенгем

22:00. Олімпік Марсель - Айнтрахт

3-й тур, 4 жовтня

19:45. Олімпік Марсель - Спортінг

22:00. Айнтрахт - Тоттенгем

4-й тур, 12 жовтня

22:00. Тоттенгем - Айнтрахт

22:00. Спортінг - Олімпік Марсель

5-й тур, 26 жовтня

22:00. Тоттенгем - Спортінг

22:00. Айнтрахт - Олімпік Марсель

6-й тур, 1 листопада

22:00. Спортінг - Айнтрахт

22:00. Олімпік Марсель - Тоттенгем

Група E

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки 1 Челсі 2 Зальцбург 3 Мілан 4 Динамо Загреб

1-й тур, 6 вересня

19:45. Динамо Загреб - Челсі

22:00. Зальцбург - Мілан

2-й тур, 14 вересня

19:45. Мілан - Динамо З.

22:00. Челсі - Зальцбург

3-й тур, 5 жовтня

19:45. Зальцбург - Динамо З.

22:00. Челсі - Мілан

4-й тур, 11 жовтня

22:00. Динамо З. - Зальцбург

22:00. Мілан - Челсі

5-й тур, 25 жовтня

19:45. Зальцбург - Челсі

22:00. Динамо З. - Мілан

6-й тур, 2 листопада

22:00. Челсі - Динамо З.

22:00. Мілан - Зальцбург

Група F

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки 1 Реал Мадрид 2 Селтік 3 Шахтар 4 РБ Лейпциг

1-й тур, 6 вересня

22:00. Селтік - Реал

22:00. РБ Лейпциг - Шахтар

2-й тур, 14 вересня

19:45. Шахтар - Селтік

22:00. Реал - РБ Лейпциг

3-й тур, 5 жовтня

19:45. РБ Лейпциг - Селтік

22:00. Реал - Шахтар

4-й тур, 11 жовтня

22:00. Шахтар - Реал

22:00. Селтік - РБ Лейпциг

5-й тур, 25 жовтня

22:00. Селтік - Шахтар

22:00. РБ Лейпциг - Реал

6-й тур, 2 листопада

19:45. Реал - Селтік

19:45. Шахтар - РБ Лейпциг

Група G

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки 1 Манчестер Сіті 2 Боруссія Дортмунд 3 Севілья 4 Копенгаген

1-й тур, 6 вересня

19:45. Боруссія Дортмунд - Копенгаген

22:00. Севілья - Манчестер Сіті

2-й тур, 14 вересня

22:00. Манчестер Сіті - Боруссія д.

22:00. Копенгаген - Севілья

3-й тур, 5 жовтня

22:00. Манчестер Сіті - Копенгаген

22:00. Севілья - Боруссія Д.

4-й тур, 11 жовтня

19:45. Маккабі Х. - Ювентус

22:00. Боруссія Д. - Севілья

5-й тур, 25 жовтня

19:45. Севілья - Копенгаген

22:00. Боруссія Д. - Манчестер Сіті

6-й тур, 2 листопада

22:00. Манчестер Сіті - Севілья

22:00. Копенгаген - Боруссія Д.

Група H

Місце Команда Ігри Виграші Нічиї Поразки Голи Очки 1 ПСЖ 2 Ювентус 3 Бенфіка 4 Маккабі Хайфа

1-й тур, 6 вересня

22:00. ПСЖ - Ювентус

22:00. Бенфіка - Маккабі Хайфа

2-й тур, 14 вересня

22:00. Ювентус - Бенфіка

22:00. Маккабі Х. - ПСЖ

3-й тур, 5 жовтня

22:00. Ювентус - Маккабі Х.

22:00. Бенфіка - ПСЖ

4-й тур, 11 жовтня

19:45. Маккабі Х. - Ювентус

22:00. ПСЖ - Бенфіка

5-й тур, 25 жовтня

22:00. ПСЖ - Маккабі Х.

22:00. Бенфіка - Бенфіка

6-й тур, 2 листопада

22:00. Ювентус - ПСЖ

22:00. Маккабі х. - Бенфіка

Плей-оф

По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада.

1/8 фіналу

14/15/21/22 лютого та 7/8/14/15 березня

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу - 17 березня.

1/4 фіналу

11/12 та 18/19 квітня

1/2 фіналу

9/10 та 16/17 травня

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року на стадіоні Ататюрк у Стамбулі.