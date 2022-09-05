Тренер Лейпцига прокоментував майбутній матч проти Шахтаря в Лізі чемпіонів

Джерело - офіційний сайт РБ Лейпциг.

Донецький Шахтар домінує в чемпіонату України.

Про це заявив головний тренер РБ Лейпциг Доменіко Тедеско напередодні матчу з "гірниками" в Лізі чемпіонів.

"Шахтар домінує в Україні. Ви можете побачити, що вони вже набрали сім очок зі своїх перших трьох турів в лізі. Попри деякі гучні продажі футболістів за останні кілька років, вони все ще є хорошою командою".

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"У них класні гравці, вони сильні та здатні створити нам проблеми як в контратаках, так і грою флангами. Це також клуб з великим досвідом у Лізі чемпіонів", - сказав Тедеско.

Нагадаємо, донецький Шахтар зіграє з РБ Лейпцигом у межах першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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