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Тедеско: Шахтар домінує в Україні

Сьогодні 19:17 292 0
Тренер Лейпцига прокоментував майбутній матч проти Шахтаря в Лізі чемпіонів
Тедеско: Шахтар домінує в Україні
#Ліга чемпіонів, #РБ Лейпциг, #Шахтар

Джерело - офіційний сайт РБ Лейпциг.

Донецький Шахтар домінує в чемпіонату України.

Про це заявив головний тренер РБ Лейпциг Доменіко Тедеско напередодні матчу з "гірниками" в Лізі чемпіонів.

"Шахтар домінує в Україні. Ви можете побачити, що вони вже набрали сім очок зі своїх перших трьох турів в лізі. Попри деякі гучні продажі футболістів за останні кілька років, вони все ще є хорошою командою".

  Актуально: Визначилася заявка Шахтаря на матч з РБ Лейпцигом

"У них класні гравці, вони сильні та здатні створити нам проблеми як в контратаках, так і грою флангами. Це також клуб з великим досвідом у Лізі чемпіонів", - сказав Тедеско.

Нагадаємо, донецький Шахтар зіграє з РБ Лейпцигом у межах першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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