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Визначилася заявка Шахтаря на матч з РБ Лейпцигом

Сьогодні 22:55 223 0
Поєдинок відбудеться 6 вересня
Визначилася заявка Шахтаря на матч з РБ Лейпцигом
#Ліга чемпіонів, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар визначився із заявкою команди на матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпцига.

Про це повідомляються пресслужби клубу.

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар'ян Фарина, Едуард Козік

Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар'ян Швед, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков

Матч Шахтар - Лейпциг відбудеться у вівторок, 6 вересня, о 22.00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку починаючи 21:45

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