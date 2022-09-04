Визначилася заявка Шахтаря на матч з РБ Лейпцигом

Джерело - Чемпіон.
Шахтар визначився із заявкою команди на матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпцига.
Про це повідомляються пресслужби клубу.
Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін
Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар'ян Фарина, Едуард Козік
Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар'ян Швед, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов
Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков
Матч Шахтар - Лейпциг відбудеться у вівторок, 6 вересня, о 22.00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку починаючи 21:45