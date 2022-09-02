Яремчук: Перейшов у Брюгге, щоб грати в ЛЧ та забивати багато голів

Джерело - Чемпіон.
Захисник Брюгге Едуард Соболь допомагає новачку клубу Роману Яремчуку адаптуватися в клубі.
Про це український форвард розповів пресслужбі клубу.
"Я радий перейти в Брюгге. Я перейшов в цей клуб, тому що хочу вигравати трофеї, завжди бути на вершині, грати в Лізі чемпіонів та забивати багато голів. Я добре знаю гравця Брюгге Едуарда Соболя, ми з ним граємо за збірну України. Він намагається допомагати мені. Дякую йому, він дуже допомагає мені".
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"Хочу попросити вболівальників Брюгге підтримувати нас. Робіть гарячу атмосферу кожного матчу. Ваша енергія передається гравцям на полі. Скоро побачимося", - сказав Яремчук.
Нагадаємо, Бенфіка назвала вартість трансферу Яремчука.