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Яремчук: Перейшов у Брюгге, щоб грати в ЛЧ та забивати багато голів

Сьогодні 14:40 180 0
Роман розповів про адаптацію в клубі
Яремчук: Перейшов у Брюгге, щоб грати в ЛЧ та забивати багато голів
#Брюгге, #Едуард Соболь, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Захисник Брюгге Едуард Соболь допомагає новачку клубу Роману Яремчуку адаптуватися в клубі.

Про це український форвард розповів пресслужбі клубу.

"Я радий перейти в Брюгге. Я перейшов в цей клуб, тому що хочу вигравати трофеї, завжди бути на вершині, грати в Лізі чемпіонів та забивати багато голів. Я добре знаю гравця Брюгге Едуарда Соболя, ми з ним граємо за збірну України. Він намагається допомагати мені. Дякую йому, він дуже допомагає мені".

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"Хочу попросити вболівальників Брюгге підтримувати нас. Робіть гарячу атмосферу кожного матчу. Ваша енергія передається гравцям на полі. Скоро побачимося", - сказав Яремчук.

Нагадаємо, Бенфіка назвала вартість трансферу Яремчука.

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