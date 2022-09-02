Яремчук: Перейшов у Брюгге, щоб грати в ЛЧ та забивати багато голів

Захисник Брюгге Едуард Соболь допомагає новачку клубу Роману Яремчуку адаптуватися в клубі.

Про це український форвард розповів пресслужбі клубу.

"Я радий перейти в Брюгге. Я перейшов в цей клуб, тому що хочу вигравати трофеї, завжди бути на вершині, грати в Лізі чемпіонів та забивати багато голів. Я добре знаю гравця Брюгге Едуарда Соболя, ми з ним граємо за збірну України. Він намагається допомагати мені. Дякую йому, він дуже допомагає мені".