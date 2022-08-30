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Бенфіка назвала вартість трансферу Яремчука у Брюгге

Сьогодні 14:10 623 0
Стала відома сума трансферу Романа Яремчука
Бенфіка назвала вартість трансферу Яремчука у Брюгге
Фото - gettyimages
#Бенфіка, #Брюгге, #Футбольні трансфери, #Роман Яремчук

Джерело - sport.ua.

Бенфіка підтвердила продаж форварда Романа Яремчука у Брюгге за 16 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

Ще три мільйони євро португальський клуб може отримати як бонуси за певні досягнення гравця в бельгійській команді.

Повідомляється, що до трансферу Бенфіка за 3 мільйони євро викупила у Гента 25% прав на Яремчука, що залишилися. У 2021 році Орли придбали лише 75% прав.

Бенфіка отримає 10% наступного трансферу Яремчука, якщо Брюгге продасть гравця за 10 або більше мільйонів євро.

Раніше Яремчук обрав номер у Брюгге.

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