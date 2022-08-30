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Яремчук - гравець Брюгге

Сьогодні 08:08 312 0
Роман Яремчук повернувся у Бельгію
Яремчук - гравець Брюгге
#Бенфіка, #Брюгге, #Футбольні трансфери, #Роман Яремчук

Джерело - clubbrugge.be.

Брюгге підтвердив підписання українського нападника Бенфіки Романа Яремчука.

Про це повдіомляє пресслужба бельгійського клубу. 

Контракт розрахований на 4 роки. Деталі трансферу не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, Брюгге заплатить Бенфіці 16 млн євро, ще 3 млн передбачені бонусами, що є новим трансферним рекордом чинних чемпіонів Бельгії. 

До цього Яремчук вже виступав в Бельгії за Гент. У поточному сезоні українець зіграв 5 матчів за Бенфіку і віддав 1 результативну передачу.

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