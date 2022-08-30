Джерело - clubbrugge.be.
Брюгге підтвердив підписання українського нападника Бенфіки Романа Яремчука.
Про це повдіомляє пресслужба бельгійського клубу.
Контракт розрахований на 4 роки. Деталі трансферу не розголошуються.
За інформацією ЗМІ, Брюгге заплатить Бенфіці 16 млн євро, ще 3 млн передбачені бонусами, що є новим трансферним рекордом чинних чемпіонів Бельгії.
До цього Яремчук вже виступав в Бельгії за Гент. У поточному сезоні українець зіграв 5 матчів за Бенфіку і віддав 1 результативну передачу.