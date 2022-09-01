1+1 не допускатиме подвійні трансляції матчів УПЛ

Більше не буде паралельних трансляцій матчів УПЛ на Setanta Sports та на ресурсах 1+1.

Про це розповів керівник управління спортивних проєктів 1+1 media Степан Щербачов.

"Можу лише сказати, що як транслятор, ми не будемо допускати такі ситуації. І не тому, що ми проти. Ми за, підтримуємо те, щоб якомога більше людей дивилися, але не бачимо ніякого сенсу створювати два продакшени. В умовах війни це зайва витрата коштів. Права належать нам, і це потрібно поважати. Ми залюбки знімемо і дистриб'ютуємо матч, віддамо фрагменти для створення різноманітних програм, щоб якомога більше людей подивилося все, що пов'язано з Металістом.

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Але надалі таких ситуацій, ми вважаємо, не буде. Ми є транслятором, є наші партнери, є наші договірні стосунки, які мають довготривалу історію. Ми поважаємо наших партнерів, і тому створюємо для них цю роботу, інвестуємо в це свої кошти, свої зусилля, свою команду і свою техніку заради того, щоб в Україні під час війни, наголошую - під час війни, бо це дуже важливо, кожна людина могла це подивитись", - сказав Щербачов.