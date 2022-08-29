Setanta та 2+2 одночасно транслюватимуть матч Металіст - Інгулець

Представники обох знімальних груп готують обладнання

Джерело - Чемпіон.

Матч 2-го туру УПЛ Металіст - Інгулець транслюватиметься на Setanta Sports та на 2+2.

Про це повідомляє BuckarooBanzai.

Представники обох знімальних груп готують обладнання, щоб показати зустріч, яка розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Представники Setanta кажуть, що не впевнені в цій ідеї, але шукають місце та розкладають своє спорядження.

Bum!



Na 12:00 czasu miejscowego: Setanta i grupa 1+1 będą transmitować mecz wspólnie!



Obie ekipy przygotowują sprzęt.



Członkowie Setantu twierdzą, że nie ma pewności, ale szukają miejsca i rozkładają swój sprzęt! pic.twitter.com/6GUWuG4h9W — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 29, 2022

Матч Металіст - Інгулець є лише у телепрограмі Setanta, проте харківський клуб анонсує трансляцію зустрічі на 2+2.