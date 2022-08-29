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Setanta та 2+2 одночасно транслюватимуть матч Металіст - Інгулець

Сьогодні 12:56 293 0
Представники обох знімальних груп готують обладнання
Setanta та 2+2 одночасно транслюватимуть матч Металіст - Інгулець
#Інгулець, #Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Матч 2-го туру УПЛ Металіст - Інгулець транслюватиметься на Setanta Sports та на 2+2.

Про це повідомляє BuckarooBanzai.

Представники обох знімальних груп готують обладнання, щоб показати зустріч, яка розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Представники Setanta кажуть, що не впевнені в цій ідеї, але шукають місце та розкладають своє спорядження.

Матч Металіст - Інгулець є лише у телепрограмі Setanta, проте харківський клуб анонсує трансляцію зустрічі на 2+2.

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