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Печерський суд заборонив УПЛ та УАФ знімати очки з клубів

Сьогодні 15:26 76 0
Також на Ютуб-канали 1+1 Media заборонено кидати страйки
Печерський суд заборонив УПЛ та УАФ знімати очки з клубів
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Tribuna.com.

Печерський районний суд Києва прийняв дві ухвали про забезпечення позовів щодо історії з телепулом УПЛ.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Першою ухвалою суддя Світлана Волкова заборонила Український асоціації футболу, Українській Прем’єр-лізі та Setanta Sports перешкоджати трансляції домашніх матчів Динамо, Зорі, Дніпра-1, Металіста та Руху на ютуб-платформах. Зокрема й шляхом подання скарг в ютуб про порушенням цими каналами авторських прав.

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В ухвалі Печерського суду від 31 серпня вказано, що відповідну заяву про вжиття необхідних заходів подав Козаченко Олександр Васильович. Людина з таким прізвищем фігурувала у якості керівника відділу розважальних інтернет-проєктів 1+1 Media.

Другою ухвалою суддя Сергій Вовк заборонив УАФ та УПЛ застосовувати будь-які грошові та спортивні санкції до футбольних клубів, які збираються транслювати самостійно свої домашні матчі.

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В ухвалі Печерського суду також від 31 серпня вказано, що відповідну заяву про вжиття необхідних заходів подала Лобановська Світлана Валеріївна - донька Валерія Лобановського.

Обидві ухвали про забезпечення позову підлягають негайному виконанню, а їхнє оскарження не зупиняє їхнє виконання. Апеляційну скаргу можна подати протягом 15 днів.

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