Печерський суд заборонив УПЛ та УАФ знімати очки з клубів

Також на Ютуб-канали 1+1 Media заборонено кидати страйки

Печерський районний суд Києва прийняв дві ухвали про забезпечення позовів щодо історії з телепулом УПЛ.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Першою ухвалою суддя Світлана Волкова заборонила Український асоціації футболу, Українській Прем’єр-лізі та Setanta Sports перешкоджати трансляції домашніх матчів Динамо, Зорі, Дніпра-1, Металіста та Руху на ютуб-платформах. Зокрема й шляхом подання скарг в ютуб про порушенням цими каналами авторських прав.

Актуально: УПЛ та Setanta нададуть телеканалам безплатний доступ до оглядів матчів

В ухвалі Печерського суду від 31 серпня вказано, що відповідну заяву про вжиття необхідних заходів подав Козаченко Олександр Васильович. Людина з таким прізвищем фігурувала у якості керівника відділу розважальних інтернет-проєктів 1+1 Media.

Другою ухвалою суддя Сергій Вовк заборонив УАФ та УПЛ застосовувати будь-які грошові та спортивні санкції до футбольних клубів, які збираються транслювати самостійно свої домашні матчі.

Читайте: Setanta та 2+2 одночасно транслювали матч Металіст - Інгулець

В ухвалі Печерського суду також від 31 серпня вказано, що відповідну заяву про вжиття необхідних заходів подала Лобановська Світлана Валеріївна - донька Валерія Лобановського.

Обидві ухвали про забезпечення позову підлягають негайному виконанню, а їхнє оскарження не зупиняє їхнє виконання. Апеляційну скаргу можна подати протягом 15 днів.