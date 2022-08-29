Джерело - El Pais.
Форварда Барселони П’єра-Емеріка Обамеянга пограбували у власному будинку.
Про це повідомляє El Pais.
Щонайменше четверо чоловіків залізли в сад футболіста, погрожували йому вогнепальною зброєю, залізними прутами та побили його.
Злодії залякували потерпілого та його дружину зброєю, поки їм не вдалося відкрити сейф, з якого вони забрали кілька коштовностей. Потім вони, за словами кількох очевидців, втекли на білій Audi A3.
Пограбування сталося приблизно о першій годині ночі. Поліція з’ясовує особи правопорушників. Про злочин поліцію повідомила дружина футболіста.
Нагадаємо, Тер Штеген згоден піти на зниження зарплатні заради трансферів Барселони.