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Обамеянга пограбували, побили та погрожували зброєю

Сьогодні 15:56 524 0
Згідно з джерелами в поліції, щонайменше четверо чоловіків залізли в сад футболіста
Обамеянга пограбували, побили та погрожували зброєю
#Барселона, #П'єр-Емерік Обамеянг

Джерело - El Pais.

Форварда Барселони П’єра-Емеріка Обамеянга пограбували у власному будинку.

Про це повідомляє El Pais.

Щонайменше четверо чоловіків залізли в сад футболіста, погрожували йому вогнепальною зброєю, залізними прутами та побили його.

Злодії залякували потерпілого та його дружину зброєю, поки їм не вдалося відкрити сейф, з якого вони забрали кілька коштовностей. Потім вони, за словами кількох очевидців, втекли на білій Audi A3.

Пограбування сталося приблизно о першій годині ночі. Поліція з’ясовує особи правопорушників. Про злочин поліцію повідомила дружина футболіста.

Нагадаємо, Тер Штеген згоден піти на зниження зарплатні заради трансферів Барселони.

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