Челсі зробив Барселоні пропозицію щодо Обамеянга

П'єр-Емерік Обамеянг може змінити клуб

Челсі зробив першу пропозицію про трансфер форварда Барселони П'єра-Емеріка Обамеянга.

Про це повідомляє Diario Sport.

Лондонський клуб готовий заплатити за 33-річного габонца 15 млн євро. Дана пропозиція не влаштує "синьо-гранатових", оскільки гравець оцінюється у 25-30 мільйонів.

Головний тренер каталонців Хаві не хоче відпускати Обамеянга, проте для Барселони його продаж важливий із фінансової точки зору. Трансфер нападаючого дозволить каталонцям зареєструвати у Ла Лізі захисника Жюля Кунде.

У минулому сезоні Обамеянг забив 15 голів за каталонців та віддав 1 асист у 29 матчах.

Нагадаємо, Хаві не хоче відпускати Обамеянга у Челсі.