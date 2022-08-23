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Челсі зробив Барселоні пропозицію щодо Обамеянга

Сьогодні 20:38 240 0
П'єр-Емерік Обамеянг може змінити клуб
Челсі зробив Барселоні пропозицію щодо Обамеянга
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Барселона, #П'єр-Емерік Обамеянг, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - isport.ua.

Челсі зробив першу пропозицію про трансфер форварда Барселони П'єра-Емеріка Обамеянга.

Про це повідомляє Diario Sport.

Лондонський клуб готовий заплатити за 33-річного габонца 15 млн євро. Дана пропозиція не влаштує "синьо-гранатових", оскільки гравець оцінюється у 25-30 мільйонів.

Головний тренер каталонців Хаві не хоче відпускати Обамеянга, проте для Барселони його продаж важливий із фінансової точки зору. Трансфер нападаючого дозволить каталонцям зареєструвати у Ла Лізі захисника Жюля Кунде.

У минулому сезоні Обамеянг забив 15 голів за каталонців та віддав 1 асист у 29 матчах.

Нагадаємо, Хаві не хоче відпускати Обамеянга у Челсі.

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