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Манчестер Юнайтед витратив найбільшу суму на трансфери в історії клубу

Сьогодні 20:01 351 0
У сезоні 2019/2020 манкуніанці витратили 234,8 мільйона євро
Манчестер Юнайтед витратив найбільшу суму на трансфери в історії клубу
#Антоні, #Аякс, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Після підписання вінгера Аякса Антоні за 95+5 мільйонів євро загальні витрати Манчестер Юнайтед на трансферному ринку цього літа сягнули 283,2 мільйона.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Цей показник є рекордним в історії клубу. У сезоні 2019/20 впродовж двох трансферних вікон манкуніанці витратили 234,8 мільйона євро.

Окрім Антоні, МЮ придбав захисників Лісандро Мартінеса (57,3 млн євро) та Тірелла Маласію (15 млн євро), а також хавбека Каземіро (70,6 млн євро).

Перехід півзахисника Крістіана Еріксена відбувся на правах вільного агента.

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