Після підписання вінгера Аякса Антоні за 95+5 мільйонів євро загальні витрати Манчестер Юнайтед на трансферному ринку цього літа сягнули 283,2 мільйона.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Цей показник є рекордним в історії клубу. У сезоні 2019/20 впродовж двох трансферних вікон манкуніанці витратили 234,8 мільйона євро.

Окрім Антоні, МЮ придбав захисників Лісандро Мартінеса (57,3 млн євро) та Тірелла Маласію (15 млн євро), а також хавбека Каземіро (70,6 млн євро).

Перехід півзахисника Крістіана Еріксена відбувся на правах вільного агента.

✅ Antony (£85.5m)

✅ Casemiro (£70m)

✅ Lisandro Martinez (£56.7m)

✅ Tyrell Malacia (£14.6m)

✅ Christian Eriksen (free)



💰 With well over £200m spent on new signings, this is a record-breaking transfer window for Manchester United