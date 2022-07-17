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Манчестер Юнайтед підпише захисника Аякса

Сьогодні 19:10 260 0
Мартінес продовжить кар'єру в АПЛ
Манчестер Юнайтед підпише захисника Аякса
Фото Getty Images
#Аякс, #Манчестер Юнайтед

Джерело - sport.ua.

Англійський Манчестер Юнайтед оформив перехід Лісандро Мартінеса з нідерландського Аякса.

Про це повідомляє пресслужба клубу АПЛ.

Клуби домовилися про трансфер гравця. Червоним дияволам залишилося погодити з Лісандро умови індивідуального договору. Також гравцю доведеться пройти медогляд і отримати британську візу.

Контракт Мартінеса буде розрахований на 5 років, а сума трансферу становитиме 57 млн євро.

У минулому сезоні Лісандро провів 36 матчів за Аякс у всіх турнірах та забив 1 гол.

Раніше німецький журналіст анонсував перехід Роналду у Баварію.

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