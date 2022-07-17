Манчестер Юнайтед підпише захисника Аякса

Мартінес продовжить кар'єру в АПЛ

Англійський Манчестер Юнайтед оформив перехід Лісандро Мартінеса з нідерландського Аякса.

Про це повідомляє пресслужба клубу АПЛ.

Клуби домовилися про трансфер гравця. Червоним дияволам залишилося погодити з Лісандро умови індивідуального договору. Також гравцю доведеться пройти медогляд і отримати британську візу.

Контракт Мартінеса буде розрахований на 5 років, а сума трансферу становитиме 57 млн євро.

У минулому сезоні Лісандро провів 36 матчів за Аякс у всіх турнірах та забив 1 гол.

Раніше німецький журналіст анонсував перехід Роналду у Баварію.