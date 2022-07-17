Манчестер Юнайтед підпише захисника Аякса

Джерело - sport.ua.
Англійський Манчестер Юнайтед оформив перехід Лісандро Мартінеса з нідерландського Аякса.
Про це повідомляє пресслужба клубу АПЛ.
Клуби домовилися про трансфер гравця. Червоним дияволам залишилося погодити з Лісандро умови індивідуального договору. Також гравцю доведеться пройти медогляд і отримати британську візу.
Контракт Мартінеса буде розрахований на 5 років, а сума трансферу становитиме 57 млн євро.
У минулому сезоні Лісандро провів 36 матчів за Аякс у всіх турнірах та забив 1 гол.
Раніше німецький журналіст анонсував перехід Роналду у Баварію.