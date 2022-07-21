Нацрада анулювала ліцензії каналів Ахметова

Канали припинять свою трансляцію 22 липня

Джерело - Чемпіон.

Нацрада з телебачення і радіомовлення офіційно анулювала ліцензії телеканалів Медіа Групи Україна, яка належить Рінату Ахметову.

Про це повідомляє директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій СКМ Наталя Ємченко.

Це стосується, зокрема, телеканалів Футбол. Телеканали припинять свою трансляцію завтра, 22 липня. Платформа Oll.tv свою діяльність продовжить.

Нагадаємо, власник телеканалів Рінат Ахметов прийняв рішення відмовитись від усіх ліцензій у зв’язку із набуттям чинності закону про деолігархізацію.