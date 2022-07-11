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Ліцензії на телеканали Футбол 1/2/3 передадуть державі

Сьогодні 17:39 775 0
Про це заявив її власник Рінат Ахметов
Ліцензії на телеканали Футбол 1/2/3 передадуть державі
#Рінат Ахметов, #Футбол 1/2/3, #Шахтар

Джерело - SCM.

Інвестиційна компанія SCM виходить з медійного бізнесу.

Про це заявив її власник Рінат Ахметов.

"Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ", - заявив Ахметов.

Канал Футбол почав мовлення у 2008 році. У 2011 був запущений другий канал, який пізніше став називатися Футбол 2, а у 2020 році - Футбол 3.

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