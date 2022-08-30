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Марсель може завершити трансфер Маліновського

Сьогодні 10:10 451 0
Український півзахисник може змінити клуб
Марсель може завершити трансфер Маліновського
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Руслан Маліновський, #Марсель, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - football24.ua.

Марсель налаштований встигнути оформити перехід півзахисника Аталанти до закриття літнього вікна.

Про це повідомляє L'Equipe.

За два дні до закриття трансферного вікна Руслан Маліновський все ще може покинути Аталанту. Марсель, який влітку підписав цілу команду (11 нових футболістів), хоче встигнути оформити перехід українця

Провансальці планують позбутися кількох непотрібних тренеру гравців (серед них, зокрема, Жордан Амаві, Дуе Чалета-Цар, Бамба Дьєнг), а за отримані кошти спробують завершити трансфер Руслана Маліновського. 

Раніше Аталанта знову підняла ціну на Маліновського до 45+5 млн євро.

Нагадаємо, Маліновський погодився перейти у Марсель.

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