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Маліновський погодився перейти у Марсель

Сьогодні 16:24 1010 0
Маліновський погодився перейти у Марсель
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Марсель

Джерело - Tribuna.com.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський дав згоду на перехід в Марсель.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Італійці шукають українцю новий клуб через його конфлікт з головним тренером команди Джан П’єро Гасперіні.

Скористатися цим вирішили технічний директор Марселя Хав’єр Рібальта та президент французького клубу Пабло Лонгорія.

Проте про трансфер говорити рано, оскільки є фактори, які його ускладнюють.

По-перше, Рібальта та Лонгорія хотіли б включити в угоду по Маліновському Дженгіза Ундера, проте турок хоче залишитися в Марселі і не бажає переходити в Аталанту. Головний тренер Марселя Ігор Тудор стверджує, що Ундер не підходить під схему та манеру гри, яку він ставить в команді.

По-друге, Маліновський все-таки надіється на трансфер в Тоттенгем, який хоче орендувати його з правом викупу, але Аталанта наполягає на повноцінному трансфері.

Марсель та Аталанта поки дуже далекі від узгодження умов переходу гравця.

Раніше Аталанта знову підняла ціну на Маліновського.

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