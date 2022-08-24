Аталанта знову підняла ціну на Маліновського

Джерело - tribuna.com.
Аталанта знову переглянула трансферну вартість півзахисника Руслана Маліновського.
Про це повідомляє Calciomercato.
Зараз італійський клуб хоче продати українця за 40 млн євро плюс 5 млн євро у вигляді бонусів, хоча раніше звучала сума 18-20 та 30-35 млн євро плюс бонуси.
Зацікавленість до хавбека проявляють Тоттенгем та Вест Гем, але немає впевненості, що він залишить Аталанту.
Окрім високого цінника, є ще один фактор, який може стати на заваді трансферу, - керівництво Аталанти, щоб продати Маліновського, хоче підписати зіркового футболіста.
Нагадаємо, Маліновський потрапив у символічну збірну 2 туру Серії А.