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Аталанта знову підняла ціну на Маліновського

Сьогодні 15:37 343 0
Аталанта готова продати гравця за 40 млн євро
Аталанта знову підняла ціну на Маліновського
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Аталанта знову переглянула трансферну вартість півзахисника Руслана Маліновського.

Про це повідомляє Calciomercato.

Зараз італійський клуб хоче продати українця за 40 млн євро плюс 5 млн євро у вигляді бонусів, хоча раніше звучала сума 18-20 та 30-35 млн євро плюс бонуси.

Зацікавленість до хавбека проявляють Тоттенгем та Вест Гем, але немає впевненості, що він залишить Аталанту.

Окрім високого цінника, є ще один фактор, який може стати на заваді трансферу, - керівництво Аталанти, щоб продати Маліновського, хоче підписати зіркового футболіста.

Нагадаємо, Маліновський потрапив у символічну збірну 2 туру Серії А.

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