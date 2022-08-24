Аталанта знову підняла ціну на Маліновського

Аталанта готова продати гравця за 40 млн євро

Аталанта знову переглянула трансферну вартість півзахисника Руслана Маліновського.

Про це повідомляє Calciomercato.

Зараз італійський клуб хоче продати українця за 40 млн євро плюс 5 млн євро у вигляді бонусів, хоча раніше звучала сума 18-20 та 30-35 млн євро плюс бонуси.

Зацікавленість до хавбека проявляють Тоттенгем та Вест Гем, але немає впевненості, що він залишить Аталанту.

Окрім високого цінника, є ще один фактор, який може стати на заваді трансферу, - керівництво Аталанти, щоб продати Маліновського, хоче підписати зіркового футболіста.

Нагадаємо, Маліновський потрапив у символічну збірну 2 туру Серії А.