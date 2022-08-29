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Зубков: Фізично я поки не готовий до сезону

Сьогодні 18:27 200 0
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Зубков: Фізично я поки не готовий до сезону
#Олександр Зубков, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Шахтар.

Півзахисник Шахтаря Олександр Зубков фізично не готовий до нового сезону.

Про це розповів сам футболіст.

Важливо: Визначилися суперники Шахтаря у групі Ліги чемпіонів

"Дуже приємно повернутися на поле, головне, що ми здобули очки.

Фізично я поки не готовий до сезону, тому після гри було ще декілька вправ, але емоційно та ментально — так. Лишилося підтягнути фізичні кондиції.

Трошки є непорозуміння з партнерами, але чим більше ми будемо тренуватися, тим більше будемо розуміти один одного. Були молоді досить хлопці, це нормально, коли команда будується, через це можливі деякі непорозуміння", — сказав Зубков.

Раніше Зубков повернувся до загальної групи Шахтаря.

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