Зубков: Фізично я поки не готовий до сезону

Джерело - Шахтар.
Півзахисник Шахтаря Олександр Зубков фізично не готовий до нового сезону.
Про це розповів сам футболіст.
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"Дуже приємно повернутися на поле, головне, що ми здобули очки.
Фізично я поки не готовий до сезону, тому після гри було ще декілька вправ, але емоційно та ментально — так. Лишилося підтягнути фізичні кондиції.
Трошки є непорозуміння з партнерами, але чим більше ми будемо тренуватися, тим більше будемо розуміти один одного. Були молоді досить хлопці, це нормально, коли команда будується, через це можливі деякі непорозуміння", — сказав Зубков.
Раніше Зубков повернувся до загальної групи Шахтаря.