Зубков: Фізично я поки не готовий до сезону

Півзахисник Шахтаря Олександр Зубков фізично не готовий до нового сезону.

Про це розповів сам футболіст.

Важливо: Визначилися суперники Шахтаря у групі Ліги чемпіонів

"Дуже приємно повернутися на поле, головне, що ми здобули очки.

Фізично я поки не готовий до сезону, тому після гри було ще декілька вправ, але емоційно та ментально — так. Лишилося підтягнути фізичні кондиції.

Трошки є непорозуміння з партнерами, але чим більше ми будемо тренуватися, тим більше будемо розуміти один одного. Були молоді досить хлопці, це нормально, коли команда будується, через це можливі деякі непорозуміння", — сказав Зубков.