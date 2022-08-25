Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Шахтаря Олександр Зубков повернувся до загальної групи.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
До цього він займався індивідуально.
Футболіст пропустив матч 1-го туру УПЛ проти Металіста 1925. У наступному турі команда зіграє з Кривбасом.
⚡️ Олександр Зубков повернувся до загальної групи «Шахтаря»! 🧡#Shakhtar pic.twitter.com/nWkphEI8DR— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 25, 2022
26-річний гравець в минулому сезоні провів 34 матчі за Ференцварош в усіх турнірах і забив 3 голи при 8 результативних передачах.
Нагадаємо Шахтар не зміг перемогти Металіст 1925 у 1 турі УПЛ.