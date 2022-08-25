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Зубков повернувся до загальної групи Шахтаря

Сьогодні 20:25 250 0
До цього він займався індивідуально
Зубков повернувся до загальної групи Шахтаря
#Олександр Зубков, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Олександр Зубков повернувся до загальної групи.

Про це повідомляє пресслужба клубу. 

До цього він займався індивідуально.

Футболіст пропустив матч 1-го туру УПЛ проти Металіста 1925. У наступному турі команда зіграє з Кривбасом.

26-річний гравець в минулому сезоні провів 34 матчі за Ференцварош в усіх турнірах і забив 3 голи при 8 результативних передачах.

Нагадаємо Шахтар не зміг перемогти Металіст 1925 у 1 турі УПЛ.

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