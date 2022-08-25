До цього він займався індивідуально

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Олександр Зубков повернувся до загальної групи.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До цього він займався індивідуально.

Футболіст пропустив матч 1-го туру УПЛ проти Металіста 1925. У наступному турі команда зіграє з Кривбасом.

⚡️ Олександр Зубков повернувся до загальної групи «Шахтаря»! 🧡#Shakhtar pic.twitter.com/nWkphEI8DR — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 25, 2022

26-річний гравець в минулому сезоні провів 34 матчі за Ференцварош в усіх турнірах і забив 3 голи при 8 результативних передачах.

Нагадаємо Шахтар не зміг перемогти Металіст 1925 у 1 турі УПЛ.