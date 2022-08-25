Визначилися суперники Шахтаря у групі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 серпня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу.
За результатами жеребкування донецький Шахтар, який був посіяний у третьому кошику, потрапив до групи F.
Суперниками української команди будуть Реал, Лейпциг та Селтік.
Результати жеребкування:
|Група A
|Група B
|Група С
|Група D
|Аякс
|Порту
|Баварія
|Айнтрахт
|Ліверпуль
|Атлетіко Мадрид
|Барселона
|Тоттенгем
|Наполі
|Баєр
|Інтер
|Спортінг
|Рейнджерс
|Брюгге
|Вікторія Плзень
|Марсель
|Група E
|Група F
|Група G
|Група H
|Мілан
|Реал Мадрид
|Манчестер Сіті
|ПСЖ
|Челсі
|РБ Лейпциг
|Севілья
|Ювентус
|РБ Зальцбург
|Шахтар Донецьк
|Боруссія Дортмунд
|Бенфіка
|Динамо Загреб
|Селтік
|Копенгаген
|Маккабі Хайфа
Дати матчів групового етапу Ліги чемпіонів:
Тур 1: 6/7 вересня
Тур 2: 13/14 вересня
Тур 3: 4/5 жовтня
Тур 4: 11/12 жовтня
Тур 5: 25/26 жовтня
Тур 6: 1/2 листопада
Наш сайт здійснював текстову трансляцію жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.