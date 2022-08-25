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Визначилися суперники Шахтаря у групі Ліги чемпіонів

Сьогодні 19:53 1548 0
Визначилися суперники Шахтаря у групі турнірі
Визначилися суперники Шахтаря у групі Ліги чемпіонів
#Шахтар, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 серпня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу.

За результатами жеребкування донецький Шахтар, який був посіяний у третьому кошику, потрапив до групи F.

Суперниками української команди будуть Реал, Лейпциг та Селтік.

Результати жеребкування:

Група A  Група B Група С Група D
Аякс Порту Баварія Айнтрахт
Ліверпуль Атлетіко Мадрид Барселона Тоттенгем
Наполі Баєр Інтер Спортінг
Рейнджерс Брюгге Вікторія Плзень Марсель
Група E Група F Група G Група H
Мілан Реал Мадрид Манчестер Сіті ПСЖ
Челсі РБ Лейпциг Севілья Ювентус
РБ Зальцбург Шахтар Донецьк Боруссія Дортмунд Бенфіка
Динамо Загреб Селтік Копенгаген Маккабі Хайфа

Дати матчів групового етапу Ліги чемпіонів:

Тур 1: 6/7 вересня

Тур 2: 13/14 вересня

Тур 3: 4/5 жовтня

Тур 4: 11/12 жовтня

Тур 5: 25/26 жовтня

Тур 6: 1/2 листопада

Наш сайт здійснював текстову трансляцію жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

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