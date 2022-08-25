Визначилися суперники Шахтаря у групі Ліги чемпіонів

Визначилися суперники Шахтаря у групі турнірі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 серпня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу.

За результатами жеребкування донецький Шахтар, який був посіяний у третьому кошику, потрапив до групи F.

Суперниками української команди будуть Реал, Лейпциг та Селтік.

Результати жеребкування:

Група A Група B Група С Група D Аякс Порту Баварія Айнтрахт Ліверпуль Атлетіко Мадрид Барселона Тоттенгем Наполі Баєр Інтер Спортінг Рейнджерс Брюгге Вікторія Плзень Марсель

Група E Група F Група G Група H Мілан Реал Мадрид Манчестер Сіті ПСЖ Челсі РБ Лейпциг Севілья Ювентус РБ Зальцбург Шахтар Донецьк Боруссія Дортмунд Бенфіка Динамо Загреб Селтік Копенгаген Маккабі Хайфа

Дати матчів групового етапу Ліги чемпіонів:

Тур 1: 6/7 вересня

Тур 2: 13/14 вересня

Тур 3: 4/5 жовтня

Тур 4: 11/12 жовтня

Тур 5: 25/26 жовтня

Тур 6: 1/2 листопада

Наш сайт здійснював текстову трансляцію жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.