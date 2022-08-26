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Зубков: Група цікава і сильна

Сьогодні 11:55 167 0
Олександр Зубков проаналізував суперників Шахтаря у Лізі чемпіонів
Зубков: Група цікава і сильна
#Олександр Зубков, #Шахтар, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - football24.ua.

Шахтар отримав сильних суперників на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Про це розповів півзахисник гірників Олександр Зубков.

Важливо: Визначилися суперники Шахтаря у групі Ліги чемпіонів

"Сильний жереб? У Лізі чемпіонів немає слабких жеребів. У Шахтаря є досвід гри проти Реала. Я в останньому сезоні трошки грав проти Селтіка. Вважаю, що група цікава і достатньо сильна.

Щодо сильних сторін Селтіка... Найперше – це підтримка трибун, тому що коли ми востаннє грали, там було близько 50 тисяч вболівальників, всі співали і підтримували команду.

Як добре знаємо суперників і чи думали, з ким треба буде персонально взаємодіяти на полі? Думаю кожного з суперників розберемо ближче до матчів та готуватимемось протягом наступних тижнів. Що даватиме додаткову мотивацію? Всі знають, яка ситуація в нашій країні, тому кожен, хто вийде на поле, буде віддаватись на повну", – сказав Зубков.

Раніше Зубков повернувся до загальної групи Шахтаря.

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