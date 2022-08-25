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Домашні матчі Руху транслюватиме 1+1 media

Сьогодні 18:09 232 0
Клуб зробив офіційну заяву
Домашні матчі Руху транслюватиме 1+1 media
#Рух

Джерело - Чемпіон.

Домашні матчі львівського Руху транслюватиме 1+1 media.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

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"Починаючи з 3-го туру чемпіонату, саме вони будуть трансляторами домашніх матчів Руху в УПЛ, відтак, глядачі матимуть змогу безкоштовно у вільному доступі дивитися поєдинки "жовто-чорних" на загальнодоступних національних телеканалах 2+2 та УНІАН, на YouTube-каналах спортивних проєктів 1+1 media - FootballHub і Профутбол Digital, а також на клубному YouTube-каналі RUH TV", - йдеться у заяві клубу.

Раніше Рух не допустив знімальну групу Setanta на стадіон Україна на матч першого туру УПЛ.

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