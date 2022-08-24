Відомий журналіст Андрій Сеньків став одним із небагатьох очевидців матчу 1 туру УПЛ між Рухом та Металістом.

Про все побачене на львівському стадіоні Україна Сенькків розповів у Телеграм-каналі Ютуб-проєкту KDK.

"Стадіон Україна, матч Рух - Металіст, 44-а хвилина. Чути сирену, але ніхто не розуміє, що треба робити. Секунд за 20 диктор таки просить йти в укриття. Представники Руху – Козловський та Пузанський – кричать, щоб арбітр дав дограти перший тайм.

На Україні укриттів кілька. Одне – для журналістів і представників клубів, в окремому тунелі, який веде з віп-ложі на вулицю. Інше – для гравців і тренерів. Я був у першому. Людей тут – кілька сотень. Тісно і дуже душно. Що цікаво, зустрів тут Віктора Вацка, який чи то мав, чи ні коментувати цей матч.

Так ми просиділи 40 хв, поки тривога не завершилась. Коли ми піднялись в чашу стадіону, команди вже були на полі. Свисток – і перший тайм миттєво дограно.

Перерва між таймами становила лише кілька хвилин. Але вже на 51-й хв пролунала друга тривога. Козловський заявив, що в нього є свій купол (WTF?) і відмовився йти в укриття. Але потім таки пішов. І… бухає зі своїми друзями прямо тут.

Досі сидимо в цьому тунелі. Але людей вже в рази менше.

Цікаво, що трансляція на телеканалі Руху так і не відновилась після першої тривоги. Схоже, слідом за Ютубом львівський клуб забанив і Мегого.

Такого багатостраждального матчу в історії УПЛ, схоже, ще не було", - написав Сеньків