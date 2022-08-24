Головне
Бенфіка розгромила Динамо у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:50 1338
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23
Сьогодні 11:43 58339
Бенфіка - Динамо 3:0. Як це було
Вчора 23:49 15383
Бенфіка - Динамо: відео голів і огляд матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:01 928
Динамо програє Бенфіці 0:3 після першого тайму
Вчора 22:57 395
Україна виступить на чемпіонаті світу з дзюдо, попри бойкот через Росію
Вчора 21:36 531
Колос переграв Кривбас у 1 турі УПЛ
Вчора 18:54 548
У WBC поставили Ф’юрі ультиматум щодо чемпіонського титулу
Вчора 17:57 16749
Зоря переграла Ворсклу, Чорноморець поступився Вересу у 1 турі УПЛ
Вчора 16:58 831
Favbet і Кривбас: разом до перемоги
Вчора 15:29 1151
Прямі трансляції

Рух не допустив знімальну групу Setanta на стадіон Україна

Сьогодні 13:37 222 0
Чергова команда проігнорувала єдиний телепул
Рух не допустив знімальну групу Setanta на стадіон Україна
#Setanta Sports, #Металіст, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - upl.ua.

Матч стартового туру чемпіонату України Рух - Металіст не транслюватиметься на Setanta.

Про це повідомляє УПЛ.

Актуально: Вацко не коментуватиме матч Рух – Металіст

"У зв’язку із недопущенням футбольним клубом Рух знімальної групи на позиції для зйомки матчу Рух - Металіст пересувна телевізійна станція офіційного транслятора Setanta Sports була вимушена покинути стадіон Україна, на якому проводиться матч.

Після отримання всіх офіційних рапортів та документів, дані про інцидент будуть передані на розгляд контрольно-дисциплінарного комітету УАФ", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що матч Руху  транслюватиметься  на клубному YouTubе-каналі RUH TV та львівському телеканалі НТА.

Матч розпочнеться о 15:00.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бенфіка - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Бенфіка - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 1906
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 58339
Бенфіка - Динамо 3:0. Як це було Бенфіка - Динамо 3:0. Як це було 15383
Вернидуб отримав вилучення за нецензурну лексику та погрози арбітру в матчі УПЛ - ВІДЕО Вернидуб отримав вилучення за нецензурну лексику та погрози арбітру в матчі УПЛ - ВІДЕО 4159 1
Знімальна група Setanta залишила стадіон, де відбудеться матч Зоря - Ворскла Знімальна група Setanta залишила стадіон, де відбудеться матч Зоря - Ворскла 2897
У WBC поставили Ф’юрі ультиматум щодо чемпіонського титулу У WBC поставили Ф’юрі ультиматум щодо чемпіонського титулу 16749
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6101
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 8806 1
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 24248
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 55362
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 14959
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3345 2