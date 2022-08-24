Рух не допустив знімальну групу Setanta на стадіон Україна

Матч стартового туру чемпіонату України Рух - Металіст не транслюватиметься на Setanta.

Про це повідомляє УПЛ.

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"У зв’язку із недопущенням футбольним клубом Рух знімальної групи на позиції для зйомки матчу Рух - Металіст пересувна телевізійна станція офіційного транслятора Setanta Sports була вимушена покинути стадіон Україна, на якому проводиться матч.

Після отримання всіх офіційних рапортів та документів, дані про інцидент будуть передані на розгляд контрольно-дисциплінарного комітету УАФ", - йдеться в повідомленні.