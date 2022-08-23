Київське Динамо спробує показати гідну гру в матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Про це напередодні матчу заявив хавбек киян Микола Шапаренко.

"Ми хочемо показати гідну гру, яка відповідає рівню Ліги чемпіонів. Звісно, ми будемо агресивними. Вважаю, у першому поєдинку ми показали хорошу гру, але не реалізували свої моменти. Постараємося виправитися", - сказав Шапаренко.