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Шапаренко: Ми хочемо показати гідну гру

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Хавбек Динамо розповів про майбутній матч у Лізі чемпіонів
Шапаренко: Ми хочемо показати гідну гру
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Микола Шапаренко

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Київське Динамо спробує показати гідну гру в матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Про це напередодні матчу заявив хавбек киян Микола Шапаренко.

"Ми хочемо показати гідну гру, яка відповідає рівню Ліги чемпіонів. Звісно, ми будемо агресивними. Вважаю, у першому поєдинку ми показали хорошу гру, але не реалізували свої моменти. Постараємося виправитися", - сказав Шапаренко.

Нагадаємо, у другому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграє проти лісабонської Бенфіки.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

Перший матч завершився з рахунком 0:2 на користь Бенфіки.

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