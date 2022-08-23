Джерело - офіційний сайт Динамо.
Київське Динамо спробує показати гідну гру в матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки.
Про це напередодні матчу заявив хавбек киян Микола Шапаренко.
"Ми хочемо показати гідну гру, яка відповідає рівню Ліги чемпіонів. Звісно, ми будемо агресивними. Вважаю, у першому поєдинку ми показали хорошу гру, але не реалізували свої моменти. Постараємося виправитися", - сказав Шапаренко.
Нагадаємо, у другому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграє проти лісабонської Бенфіки.
Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.
Перший матч завершився з рахунком 0:2 на користь Бенфіки.