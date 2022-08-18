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Динамо - Бенфіка 0:2: огляд матчу раунду плей-оф Ліги чемпіонів

Сьогодні 01:40 226 0
Динамо - Бенфіка 0:2: огляд матчу раунду плей-оф Ліги чемпіонів
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в першому матчі раунду плей-оф Ліги чемпіонів 2022/23 поступилося на власному полі лісабонській Бенфіці (0:2).

Голи на рахунку Жілберту (9') і Рамоса (37'). Зазначимо, другий гол кияни пропустили після жахливої помилки Віктора Циганкова.

Матч-відповідь відбудеться 23 серпня в Лісабоні.

Ліга чемпіонів, Раунд плей-оф. Перший матч
17 серпня 2022 року

Динамо - Бенфіка 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Жілберту, 0:2 - 37 Рамос

Динамо: Бущан, Дубінчак (Вівчаренко, 63), Попов (Сирота, 80), Забарний, Кендзьора, Андрієвський, Шепелєв (Царенко, 74), Шапаренко, Буяльський, Циганков (Караваєв, 64), Бєсєдін (Ванат, 74).

Бенфіка: Влаходімос, Грімальдо, Морато, Отаменді, Жилберто (Бах, 69), Флорентіно, Жоау Маріу, Фернандес, Нерес (Араужу, 63), Рафа Сілва (Шикинью, 84), Рамуш (Яремчук, 63).

Попередження: Андрієвський (40)

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