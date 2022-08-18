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Жахлива обрізка Циганкова призвела до другого голу Бенфіки у ворота Динамо - ВІДЕО

Сьогодні 00:20 Андрій Дунець 445 0
Жахлива обрізка Циганкова призвела до другого голу Бенфіки у ворота Динамо - ВІДЕО
#Бенфіка, #Ліга чемпіонів, #Віктор Циганков, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо грало проти португальської Бенфіки. Одним із антигероїв зустрічі став Віктор Циганков.

На 37-й хвилині поєдинку капітан Динамо віддав абсолютно незрозумілий діагональний пас у бік власних воріт. Цю передачу перехопив Давід Нерес, а справу до голу довів Гонсалу Рамуш, установивши підсумковий рахунок ще в першому таймі - 0:2 на користь Бенфіки.

Повну версію матчу дивіться тут.

Додамо, що на 63-й хвилині головний тренер Динамо Мірча Луческу замінив Циганкова на Олександра Караваєва.

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