Жахлива обрізка Циганкова призвела до другого голу Бенфіки у ворота Динамо - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо грало проти португальської Бенфіки. Одним із антигероїв зустрічі став Віктор Циганков.

На 37-й хвилині поєдинку капітан Динамо віддав абсолютно незрозумілий діагональний пас у бік власних воріт. Цю передачу перехопив Давід Нерес, а справу до голу довів Гонсалу Рамуш, установивши підсумковий рахунок ще в першому таймі - 0:2 на користь Бенфіки.

Повну версію матчу дивіться тут.

Додамо, що на 63-й хвилині головний тренер Динамо Мірча Луческу замінив Циганкова на Олександра Караваєва.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua