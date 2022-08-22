Головне
Магучіх здобула золоту медаль чемпіонату Європи-2022
21.08.2022 22:14 3420 1
УПЛ представила офіційний м'яч на сезон 2022/2023
Вчора 21:55 431
Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція
Вчора 20:57 8997
Бенфіка - Динамо: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 19:57 1407
Матчі Динамо, Дніпра-1, Зорі та Металіста транслюватиме медіагрупа 1+1
Вчора 19:00 506
FAVBET продовжує підтримувати український футбол під час війни
Вчора 16:58 172
«У хлопців новий день народження»: боєць ЗСУ розповів, як позашляховик від Favbet допоміг врятувати побратимів
Вчора 16:16 220
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України
Вчора 12:14 25030
Україна посіла третє місце в медальному заліку на чемпіонаті Європи з водних видів спорту-2022
Вчора 11:45 426
Шахтар оголосив про трансфер Петряка
Вчора 11:38 922
Прямі трансляції

Шмідт: Динамо - небезпечна команда

Вчора 23:19 252 0
Тренер Бенфіки прокоментував майбутній матч з Динамо
Шмідт: Динамо - небезпечна команда
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Шмідт

Джерело - офіційний сайт Бенфіки.

Динамо буде робити усе, щоб повернутися в боротьбу за груповий етап Ліги чемпіонів у матчі-відповіді з Бенфікою.

Про це заявив головний тренер лісабонців Роджер Шмідт.

"Ми знаємо, що Динамо - це хороша, небезпечна команда, яка зробить все, щоб повернутися у боротьбу за груповий етап. У нас є перевага завдяки фактору гри на власному полі, тому ми повинні продемонструвати своє бажання потрапити у наступний етап. Ще нічого не вирішено".

  АктуальноБенфіка - Динамо: онлайн-трансляція

"Не час змінювати стартовий склад тільки тому, що ми маємо перевагу. Я не хочу називати стартовий склад, але зіграють найкращі. Звісно, ми розраховуємо на всіх гравців у найближчі тижні та місяці, але було б добре, якби на полі були вже зіграні між собою футболісти. Нам потрібен найкращий склад на полі та хороші гравці на лаві запасних", - сказав Шмідт.

Перший матч завершився упевненою перемогою лісабонців з рахунком 0:2.

Нагадаємо, Динамо вирушило у Португалію на матч-відповідь з Бенфікою.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція 8997
Гасперіні оцінив гру Маліновського Гасперіні оцінив гру Маліновського 1850
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 52011
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України 25030
Рейтинг WTA: Калініна повернулась у ТОП-50 Рейтинг WTA: Калініна повернулась у ТОП-50 236748
Джошуа назвав причину поразки від Усика Джошуа назвав причину поразки від Усика 1873
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5136
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 25067
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 44490
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 21459 3
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 24713 1
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 26637