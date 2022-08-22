Тренер Бенфіки прокоментував майбутній матч з Динамо

Джерело - офіційний сайт Бенфіки.

Динамо буде робити усе, щоб повернутися в боротьбу за груповий етап Ліги чемпіонів у матчі-відповіді з Бенфікою.

Про це заявив головний тренер лісабонців Роджер Шмідт.

"Ми знаємо, що Динамо - це хороша, небезпечна команда, яка зробить все, щоб повернутися у боротьбу за груповий етап. У нас є перевага завдяки фактору гри на власному полі, тому ми повинні продемонструвати своє бажання потрапити у наступний етап. Ще нічого не вирішено".

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"Не час змінювати стартовий склад тільки тому, що ми маємо перевагу. Я не хочу називати стартовий склад, але зіграють найкращі. Звісно, ми розраховуємо на всіх гравців у найближчі тижні та місяці, але було б добре, якби на полі були вже зіграні між собою футболісти. Нам потрібен найкращий склад на полі та хороші гравці на лаві запасних", - сказав Шмідт.

Перший матч завершився упевненою перемогою лісабонців з рахунком 0:2.

Нагадаємо, Динамо вирушило у Португалію на матч-відповідь з Бенфікою.