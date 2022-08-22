Динамо вирушило у Португалію на матч-відповідь з Бенфікою

Джерело - fcdynamo.com.
Динамо вирушило у Лісабон на матч-відповідь раунду плей-оф Ліги чемпіонів проти Бенфіки.
Про це повідомляє пресслужба киян.
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У неділю, 21 серпня, динамівці провели тренування в Лодзі, а після обіду вирушили до аеропорту, звідки взяли курс на західну частину Піренейського півострову.
У майбутньому поєдинку наставник "біло-синіх" Мірча Луческу розраховує на наступних виконавців:
Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;
Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора, Антон Боль;
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Денис Антюх, Антон Царенко, Олександр Яцик;
Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.
Нагадаємо, що в першому матчі, який відбувся у Лодзі, Динамо зазнало поразки – 0:2. Гра у Лісабоні відбудеться у вівторок, 23 серпня, початок о 22:00 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.