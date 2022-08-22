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Динамо вирушило у Португалію на матч-відповідь з Бенфікою

Сьогодні 13:39 350 0
У складі киян – 26 гравців
Динамо вирушило у Португалію на матч-відповідь з Бенфікою
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо вирушило у Лісабон на матч-відповідь раунду плей-оф Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Актуально: Бенфіка - Динамо: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів

У неділю, 21 серпня, динамівці провели тренування в Лодзі, а після обіду вирушили до аеропорту, звідки взяли курс на західну частину Піренейського півострову.

У майбутньому поєдинку наставник "біло-синіх" Мірча Луческу розраховує на наступних виконавців:

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора, Антон Боль;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Денис Антюх, Антон Царенко, Олександр Яцик;

Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.

Нагадаємо, що в першому матчі, який відбувся у Лодзі, Динамо зазнало поразки – 0:2. Гра у Лісабоні відбудеться у вівторок, 23 серпня, початок о 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

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