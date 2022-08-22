Шевченко отримав відзнаку - Національна легенда України

Президент України Володимир Зеленський нагородив екстренера національної команди Андрія Шевченка відзнакою Глави держави Національна легенда України.

Про це повідомляє president.gov.ua.

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"Легенда київського Динамо і збірної України. Переможець Ліги чемпіонів і володар Золотого м’яча. Його ім’я включено до списку ста найкращих футболістів в історії. Ці та багато інших титулів прославили його на весь світ. А зараз допомагають йому гуртувати весь світ задля підтримки й допомоги Україні. Амбасадор платформи UNITED24, наш великий спортсмен, великий чемпіон, наша легенда Андрій Шевченко", – сказав Зеленський.