Шевченко зачитав легендарний вірш Кобзаря - ВІДЕО

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Легендарний український футболіст Андрій Шевченко задекламував твір не менш легендарного поета Тараса Шевченка "Якби ви знали, паничі..."

Це відбулося в межах проєкту #VOICESOFNATION, який організовують Vogue UA разом із ЦУМ Київ. Даний флешмоб відбувається за участю українських артистів і зірок спорту та спрямований на промоцію української пісні й поезії, а також на підтримку нашої країни у світі.

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