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Шевченко: Україна захищає майбутнє світу

Сьогодні 14:12 206 0
За словами Шевченка, світ повинен допомогти Україні зберегти свою ідентичність.
Шевченко: Україна захищає майбутнє світу
#Андрій Шевченко

Джерело - espreso.tv.

Світу важливо допомагати Україні у війні з Росією, адже наша країна захищає їхнє майбутнє.

Про це заявив колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко у розмові з італійським виданням Calciomercato.com.

"Усі країни мають допомогти Україні виграти війну, щоб українці могли жити як раніше та зберегти свою ідентичність. Нашу мову, нашу історію і наше майбутнє. Адже зараз ми захищаємо не лише наше майбутнє, а й майбутнє світу", - сказав Шевченко.

Раніше Шевченко подякував польській тенісистці Ігі Свьонтек за підтримку України.

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