Динамо точно вилетить від Бенфіки: букмекери перестали приймати ставки на прохід португальського клубу

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо не має шансів пройти лісабонську Бенфіку у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів-2022/23.
Бенфіка - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Букмекери не приймають ставок на прохід Бенфіки, а це означає, що вони зовсім не вірять у те, що португальський клуб вилетить від Динамо за сумою двох матчів. На прохід Динамо дають дуже високий коефіцієнт - 30. Нагадаємо, перший матч у Лодзі виграла Бенфіка з рахунком 2:0.
На перемогу Динамо ж у матчі-відповіді букмекери виставили коефіцієнт 10. Перемога Бенфіки - 1,39. Нічия - 5,3.
Бенфіка - Динамо
- Матч-відповідь відбудеться 23 серпня у Лісабоні на Ештадіу да Луж о 22:00;
- Пряма трансляція на медіасервісі Мегого;
- Динамо та Бенфіка 7 разів грали в єврокубках - усі в Лізі/Кубку чемпіонів. У Бенфіки - 5 перемог, у Динамо - 1, ще одну гру команди зіграли внічию;
- Востаннє команди зустрічалися у минулорічній ЛЧ: 0:0 - у Києві, 2:0 - у Лісабоні;
- У попередніх семи зустрічах із Бенфікою Динамо забило лише 1 гол: у груповому етапі Кубка чемпіонів-1991/92 (експериментальний формат ЛЧ - ред) ворота лісабонців вразив Олег Саленко.