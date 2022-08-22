Динамо точно вилетить від Бенфіки: букмекери перестали приймати ставки на прохід португальського клубу

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо не має шансів пройти лісабонську Бенфіку у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів-2022/23.

Бенфіка - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Букмекери не приймають ставок на прохід Бенфіки, а це означає, що вони зовсім не вірять у те, що португальський клуб вилетить від Динамо за сумою двох матчів. На прохід Динамо дають дуже високий коефіцієнт - 30. Нагадаємо, перший матч у Лодзі виграла Бенфіка з рахунком 2:0.

На перемогу Динамо ж у матчі-відповіді букмекери виставили коефіцієнт 10. Перемога Бенфіки - 1,39. Нічия - 5,3.

Бенфіка - Динамо