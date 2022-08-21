Бенфіка - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
|Ліга чемпіонів-2022/23, Кваліфікація
|Раунд плей-оф, 2-й матч
|23 серпня 2022 року, 22:00
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Бенфіка (Лісабон, Португалія) - Динамо (Київ, Україна)
|Стадіон да Луж (Лісабон, Португалія)
Київське Динамо зіграє за право виступити в груповому етапі Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки. Матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації між українським та португальським грандами відбудеться у вівторок, 23 серпня, на Ештадіу да Луж у Лісабоні. Початок - о 22:00 за київським часом.
Динамо
Кияни подолали вже два раунда кваліфікації. У другому раунді підопічні Луческу за сумою двох матчів вибили з турніру турецький Фенербахче (0:0 - удома, 1:2 - на виїзді). У третьому раунді Динамо подолало бар'єр австрійського Штурма (1:0 - удома, 2:1 - в Австрії).
Чемпіонат України ще не розпочався, тому кияни мають ігрову практику лише через матчі ЛЧ. Перший матч у Лодзі завершився з рахунком 0:2 на користь Бенфіки. Португальці виглядали набагато впевненіше, але їм ще й допомагали динамівці - другий гол Орли забили після недоречного діагонального пасу Віктора Циганкова.
У тому поєдинку Динамо не могли допомогти важливі футболісти центру поля - Сергій Сидорчук та Денис Гармаш. Вони пропускали гру через перебір жовтих карток, але в Лісабоні вже повинні бути доступними для вибору Мірчі Луческу.
Хочеться окремо згадати цитату головного тренера киян після гри у Лодзі, якою він охарактеризував українського форварда Бенфіки Романа Яремчука: "Яремчук у Динамо був би найкращим, а в Бенфіці він сидить на заміні".
Бенфіка
Лісабонці стартували в ЛЧ із третього кваліфай раунда, в якому вибили з розіграшу данський Мідтьюлланн (перемоги - 4:1, 3:1).
На відміну від України, чемпіонат Португалії набирає обертів. Орли встигли зіграти два матчі у внутрішній першості. У першому турі підопічні Шмідта перемогли Ароуку (4:0), а напередодні гри з Динамо мінімально виграли у Каса Піа (1:0). Однак матч третього туру проти Феррейри було перенесено на аж на 30 серпня, вочевидь аби дати команді Роджера Шмідта додатковий час для відновлення перед грою-відповіддю із Динамо.
Історія зустрічей
Історія зустрічей з Бенфікою невтішна для Динамо. У семи попередніх матчах кияни лише одного разу перемогли, при одній нічиїй і п'яти поразках. Востаннє перед цим сезоном клуби зустрічались на груповому етапі минулорічної ЛЧ. 0:0 - у Києві, 2:0 - у Лісабоні.
Цифри і факти
- Динамо та Бенфіка 7 разів грали в єврокубках - усі в Лізі/Кубку чемпіонів. У Бенфіки - 5 перемог, у Динамо - 1, ще одну гру команди зіграли внічию;
- Віталій Буяльський, Сергій Сидорчук і Віктор Циганков брали участь у обох матчах проти Бенфіки у групі ЛЧ сезону-2016/17;
- Головний тренер Динамо Мірча Луческу двічі зустрічався з лісабонцями (ЛЧ 2007/08) на посаді керманича Шахтаря - 1 перемога та 1 поразка;
- У попередніх семи зустрічах із Бенфікою Динамо забило лише 1 гол: у груповому етапі Кубка чемпіонів-1991/92 (експериментальний формат ЛЧ - ред) ворота лісабонців вразив Олег Саленко;
- Бенфіка забила у ворота Динамо 12 голів, 5 із них у КЕЧ-1991/92 в Лісабоні (5:0);
- У ЛЧ-2021/22 один із голів у ворота Динамо забив вихованець киян Роман Яремчук, який другий сезон проводить у Португалії;
- Крім 7 матчів із Динамо, Бенфіка зіграла 9 матчів з іншими українськими командами - 4 перемоги, 4 поразки, 1 нічия.
- У попередніх двох раундах (Фенербахче, Штурм) кваліфікації Динамо двічі знадобився додатковий час. Цікаво, що обидва овертайми кияни змушені були грати у гостьових зустрічах.
Пряма мова
Мірча Луческу (головний тренер Динамо): очікуйте ближче до гри...
Роджер Шмідт (головний тренер Бенфіки): очікуйте ближче до гри...
Орієнтовні склади
Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Ванат, Беседін
Бенфіка: Влаходімос, Жілберту, Морату, Отаменді, Грімальдо, Фернандес, Жоау Маріу, Флорентіну, Нерес, Рафа Сільва, Рамос
Ставки букмекерів
Коефіцієнт на перемогу Динамо - 7,0, на перемогу Бенфіки - 1,4, на нічию - 5,0.
Прогноз Чемпіона
Перемога Бенфіки - 3:1