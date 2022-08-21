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Бенфіка - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 17:06 50 0
Бенфіка - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
#Бенфіка, #Ліга чемпіонів, #Роман Яремчук, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

 Ліга чемпіонів-2022/23, Кваліфікація
Раунд плей-оф, 2-й матч
23 серпня 2022 року, 22:00

 Бенфіка (Лісабон, Португалія) - Динамо (Київ, Україна)
Стадіон да Луж (Лісабон, Португалія)

Київське Динамо зіграє за право виступити в груповому етапі Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки. Матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації між українським та португальським грандами відбудеться у вівторок, 23 серпня, на Ештадіу да Луж у Лісабоні. Початок - о 22:00 за київським часом.

Динамо

Кияни подолали вже два раунда кваліфікації. У другому раунді підопічні Луческу за сумою двох матчів вибили з турніру турецький Фенербахче (0:0 - удома, 1:2 - на виїзді). У третьому раунді Динамо подолало бар'єр австрійського Штурма (1:0 - удома, 2:1 - в Австрії).

Чемпіонат України ще не розпочався, тому кияни мають ігрову практику лише через матчі ЛЧ. Перший матч у Лодзі завершився з рахунком 0:2 на користь Бенфіки. Португальці виглядали набагато впевненіше, але їм ще й допомагали динамівці - другий гол Орли забили після недоречного діагонального пасу Віктора Циганкова.

У тому поєдинку Динамо не могли допомогти важливі футболісти центру поля - Сергій Сидорчук та Денис Гармаш. Вони пропускали гру через перебір жовтих карток, але в Лісабоні вже повинні бути доступними для вибору Мірчі Луческу.

Хочеться окремо згадати цитату головного тренера киян після гри у Лодзі, якою він охарактеризував українського форварда Бенфіки Романа Яремчука: "Яремчук у Динамо був би найкращим, а в Бенфіці він сидить на заміні".

Бенфіка

Лісабонці стартували в ЛЧ із третього кваліфай раунда, в якому вибили з розіграшу данський Мідтьюлланн (перемоги - 4:1, 3:1).

На відміну від України, чемпіонат Португалії набирає обертів. Орли встигли зіграти два матчі у внутрішній першості. У першому турі підопічні Шмідта перемогли Ароуку (4:0), а напередодні гри з Динамо мінімально виграли у Каса Піа (1:0). Однак матч третього туру проти Феррейри було перенесено на аж на 30 серпня, вочевидь аби дати команді Роджера Шмідта додатковий час для відновлення перед грою-відповіддю із Динамо.

Історія зустрічей

Історія зустрічей з Бенфікою невтішна для Динамо. У семи попередніх матчах кияни лише одного разу перемогли, при одній нічиїй і п'яти поразках. Востаннє перед цим сезоном клуби зустрічались на груповому етапі минулорічної ЛЧ. 0:0 - у Києві, 2:0 - у Лісабоні.

Цифри і факти

  • Динамо та Бенфіка 7 разів грали в єврокубках - усі в Лізі/Кубку чемпіонів. У Бенфіки - 5 перемог, у Динамо - 1, ще одну гру команди зіграли внічию;
  • Віталій Буяльський, Сергій Сидорчук і Віктор Циганков брали участь у обох матчах проти Бенфіки у групі ЛЧ сезону-2016/17;
  • Головний тренер Динамо Мірча Луческу двічі зустрічався з лісабонцями (ЛЧ 2007/08) на посаді керманича Шахтаря - 1 перемога та 1 поразка;
  • У попередніх семи зустрічах із Бенфікою Динамо забило лише 1 гол: у груповому етапі Кубка чемпіонів-1991/92 (експериментальний формат ЛЧ - ред) ворота лісабонців вразив Олег Саленко;
  • Бенфіка забила у ворота Динамо 12 голів, 5 із них у КЕЧ-1991/92 в Лісабоні (5:0);
  • У ЛЧ-2021/22 один із голів у ворота Динамо забив вихованець киян Роман Яремчук, який другий сезон проводить у Португалії;
  • Крім 7 матчів із Динамо, Бенфіка зіграла 9 матчів з іншими українськими командами - 4 перемоги, 4 поразки, 1 нічия.
  • У попередніх двох раундах (Фенербахче, Штурм) кваліфікації Динамо двічі знадобився додатковий час. Цікаво, що обидва овертайми кияни змушені були грати у гостьових зустрічах.

Пряма мова

Мірча Луческу (головний тренер Динамо): очікуйте ближче до гри...

Роджер Шмідт (головний тренер Бенфіки): очікуйте ближче до гри...

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Ванат, Беседін

Бенфіка: Влаходімос, Жілберту, Морату, Отаменді, Грімальдо, Фернандес, Жоау Маріу, Флорентіну, Нерес, Рафа Сільва, Рамос

Ставки букмекерів

Коефіцієнт на перемогу Динамо - 7,0, на перемогу Бенфіки - 1,4, на нічию - 5,0.

Прогноз Чемпіона

Перемога Бенфіки - 3:1

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