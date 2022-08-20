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Арсенал включився у боротьбу за Мудрика

Вчора 23:09 274 0
Михайло Мудрик зацікавив клуб АПЛ
Арсенал включився у боротьбу за Мудрика
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Арсенал Лондон, #Михайло Мудрик

Джерело - tribuna.com.

Арсенал побореться за трансфер вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.

Про це повідомляє MediaFoot Marseille.

"Каноніри" працюють над підсиленням лінії нападу, тому додали Мудрика до свого списку цілей. Лондонці стають активнішими у спробах підписати українця, але офіційної пропозиції ще не було.

Нагадаємо, була інформація, що є клуб, який нібито готовий заплатити за Мудрика 30 млн євро. З перегонів за право підписати 21-річного українця вже вибув Баєр.

Раніше директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна заявив, що президент клубу Рінат Ахметов не готовий відпустити Мудрика в інший клуб.

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