Арсенал включився у боротьбу за Мудрика

Михайло Мудрик зацікавив клуб АПЛ

Арсенал побореться за трансфер вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.

Про це повідомляє MediaFoot Marseille.

"Каноніри" працюють над підсиленням лінії нападу, тому додали Мудрика до свого списку цілей. Лондонці стають активнішими у спробах підписати українця, але офіційної пропозиції ще не було.

Нагадаємо, була інформація, що є клуб, який нібито готовий заплатити за Мудрика 30 млн євро. З перегонів за право підписати 21-річного українця вже вибув Баєр.

Раніше директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна заявив, що президент клубу Рінат Ахметов не готовий відпустити Мудрика в інший клуб.