Арсенал включився у боротьбу за Мудрика

Джерело - tribuna.com.
Арсенал побореться за трансфер вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.
Про це повідомляє MediaFoot Marseille.
"Каноніри" працюють над підсиленням лінії нападу, тому додали Мудрика до свого списку цілей. Лондонці стають активнішими у спробах підписати українця, але офіційної пропозиції ще не було.
Нагадаємо, була інформація, що є клуб, який нібито готовий заплатити за Мудрика 30 млн євро. З перегонів за право підписати 21-річного українця вже вибув Баєр.
Раніше директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна заявив, що президент клубу Рінат Ахметов не готовий відпустити Мудрика в інший клуб.