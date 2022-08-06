Бурбас: Є клуб, який готовий заплатити Шахтарю 30 мільйонів євро за Мудрика

Джерело - Чемпіон.

Найближчим часом Шахтар може отримати серйозну фінансову пропозицію щодо трансферу вінгера Михайла Мудрика.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

За даними джерела, є неназваний клуб, який планує заплатити за 21-річного українця 30 мільйонів євро. Конкретних переговорів наразі немає, але потенційний покупець висловив свою готовність та передав інформацію агентам й Шахтарю.

Перемовини з Баєром, які очікувалися цього тижня, не відбулися. Сторони не можуть погодити суму трансферу, а леверкузенці, скоріш за все, виходять з обговорення. Також Мудриком цікавиться Ніцца.

До цього у Шахтар звертався Брентфорд. Сума можливого договору сягала 26 мільйонів євро з урахуванням усіх бонусів, але президент гірників поки не хоче продавати вінгера.