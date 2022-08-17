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Яремчук може вийти в основі Бенфіки на матч з Динамо

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Яремчук може вийти в основі Бенфіки на матч з Динамо
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Роман Яремчук, #Гонаслу Рамуш

Джерело - Record.

Нападник Бенфіки Гонсалу Рамуш може пропустити перший матч з Динамо в плей-оф відбору Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Record.

21-річний португалець пропустив тренування через пошкодження. Його участь у зустрічі тепер під питанням.

Місце Рамуша в стартовому складі може зайняти український нападник Роман Яремчук.

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Нагадаємо, поєдинок Динамо - Бенфіка відбудеться сьогодні, 17 серпня. Початок - о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу, починаючи з 21:45.

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