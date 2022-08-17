Яремчук може вийти в основі Бенфіки на матч з Динамо

Джерело - Record.
Нападник Бенфіки Гонсалу Рамуш може пропустити перший матч з Динамо в плей-оф відбору Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє Record.
21-річний португалець пропустив тренування через пошкодження. Його участь у зустрічі тепер під питанням.
Місце Рамуша в стартовому складі може зайняти український нападник Роман Яремчук.
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Нагадаємо, поєдинок Динамо - Бенфіка відбудеться сьогодні, 17 серпня. Початок - о 22:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу, починаючи з 21:45.