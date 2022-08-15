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Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція

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Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

 Ліга чемпіонів-2022/23, Кваліфікація
Раунд плей-оф, 1-й матч
17 серпня 2022 року, 22:00

Динамо (Київ, Україна) - Бенфіка (Лісабон, Португалія)
Стадіон Місцевий (Лодзь, Польща)
Головний арбітр - 

Київське Динамо зіграє першу зустріч раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки, за яку виступає Роман Яремчук.

Матч відбудеться у середу, 17 серпня, на Міському стадіоні у польському Лодзі. Початок о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція буде доступна у цій новині. Початок о 21:45.

Динамо - Бенфіка

  • Динамо та Бенфіка 6 разів грали в єврокубках - усі в Лізі/Кубку чемпіонів. У Бенфіки - 4 перемоги, у Динамо - 1, ще одну гру команди зіграли внічию;
  • Віталій Буяльський, Сергій Сидорчук і Віктор Циганков брали участь у обох матчах проти Бенфіки у групі ЛЧ сезону-2016/17;
  • Головний тренер Динамо Мірча Луческу двічі зустрічався з лісабонцями (ЛЧ 2007/08) на посаді керманича Шахтаря - 1 перемога та 1 поразка;
  • У попередніх шести зустрічах із Бенфікою Динамо забило лише 1 гол: у груповому етапі Кубка чемпіонів-1991/92 (експериментальний формат ЛЧ - ред) ворота лісабонців вразив Олег Саленко;
  • Бенфіка забила у ворота Динамо 10 голів, 5 із них у КЕЧ-1991/92 в Лісабоні (5:0);
  • У ЛЧ-2021/22 один із голів у ворота Динамо забив вихованець киян Роман Яремчук, який другий сезон проводить у Португалії;
  • Крім 6 матчів із Динамо, Бенфіка зіграла 9 матчів з іншими українськими командами - 4 перемоги, 4 поразки, 1 нічия.
  • У попередніх двох раундах (Фенербахче, Штурм) кваліфікації Динамо двічі знадобився додатковий час. Цікаво, що обидва овертайми кияни змушені були грати у гостьових іграх.
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