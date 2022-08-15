Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція

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Ліга чемпіонів-2022/23, Кваліфікація Раунд плей-оф, 1-й матч 17 серпня 2022 року, 22:00 Динамо (Київ, Україна) - Бенфіка (Лісабон, Португалія) Стадіон Місцевий (Лодзь, Польща) Головний арбітр -

Київське Динамо зіграє першу зустріч раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки, за яку виступає Роман Яремчук.

Матч відбудеться у середу, 17 серпня, на Міському стадіоні у польському Лодзі. Початок о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція буде доступна у цій новині. Початок о 21:45.

Динамо - Бенфіка