Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Сьогодні, 17 серпня, у день першого матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Бенфіка у Лодзі відбулася традиційна передматчева нарада з організаційних питань.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Серед іншого було затверджено, у яких формах проведуть зустріч команди.
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Динамо зіграє у домашньому комплекті форми. Бенфіка теж проведе гру у своєму основному комплекті форми.
Нагадаємо, поєдинок Динамо - Бенфіка відбудеться сьогодні, 17 серпня. Початок - о 22:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу, починаючи з 21:45.