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Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки

Сьогодні 12:40 363 0
Визначилися комплекти команд на перший матч
Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Ліга чемпіонів

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Сьогодні, 17 серпня, у день першого матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Бенфіка у Лодзі відбулася традиційна передматчева нарада з організаційних питань.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Серед іншого було затверджено, у яких формах проведуть зустріч команди.

  Актуально: Динамо - Бенфіка: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Динамо зіграє у домашньому комплекті форми. Бенфіка теж проведе гру у своєму основному комплекті форми.

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Нагадаємо, поєдинок Динамо - Бенфіка відбудеться сьогодні, 17 серпня. Початок - о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу, починаючи з 21:45.

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