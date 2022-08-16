Роналду розпочав переговори з ТОП-клубом Бундесліги

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду хоче змінити клуб.

Про це повдіомляє AS.

Кріштіану у свої 37 років не хоче, щоб цілий сезон пройшов без мелодії Ліги чемпіонів, і цим питанням серйозно зайнятий агент гравця Жорже Мендеш. Португальський форвард МЮ може продовжити кар'єру в Боруссії Дортмунд. Сторони вже розпочали переговори з питань трансферу зіркового гравця.

У Дортмунді розраховують, що Роналду може стати заміною Себастьєну Алле, який вибув на тривалий час через травму. Боруссія знайшла екстрене рішення, підписавши француза Антоні Модеста, але 34-річний француз не є такою гарантією успіху в лінії атаки, як Кріштіану Роналду.

Другим варіантом для Роналду є можливе повернення в рідний Спортінг. Але португальський клуб може не потягнути перехід через фінанси.

Раніше власник Манчестер Юнайтед виступив проти продажу Роналду.