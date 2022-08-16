Власник Манчестер Юнайтед виступив проти продажу Роналду

Кріштіану Роналду може залишитися у МЮ

Співвласник Манчестер Юнайтед Джоел Глейзер проти продажу форварда Кріштіану Роналду, попри бажання гравця залишити команду.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Попри те, що головний тренер Ерік тен Гаг готовий відпустити футболіста, Глейзер відхиляє всі намагання продати португальця.

Глейзер санкціонував кожне підписання клубу і втрутився, щоб заблокувати можливий відхід Антоні Марсьяля у 2018 році, хоча представник француза публічно заявив, що той хоче піти. Сам співвласник не відвідував матчі МЮ з квітня 2019-го, але щодня на зв’язку з менеджментом клубу.

Раніше повідомлялося, що Сімеоне хоче підписати в Атлетіко Роналду.