Ніцца налаштована поборотися за трансфер Мудрика

Джерело - sport.ua.
Ніцца продовжує працювати над потенційним трансфером вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.
Про це повідомляє Score.fr.
Ніцца не налаштована виходити з торгів по лівому вінгеру "Шахтаря" Михайлу Мудрику, попри конкуренцію Баєра, Ювентуса та Брентфорда.
Керівництво Ніцци налаштоване поборотися за трансфер українця та перехопити його у конкурентів.
Нагадаємо, була інформація, що є клуб, який нібито готовий заплатити за Мудрика 30 млн євро. З перегонів за право підписати 21-річного українця вже вибув Баєр.
Раніше директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна заявив, що президент клубу Рінат Ахметов не готовий відпустити Мудрика в інший клуб.