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Ніцца налаштована поборотися за трансфер Мудрика

Вчора 23:10 186 0
Французький клуб хоче підписати українського вінгера
Ніцца налаштована поборотися за трансфер Мудрика
#Ніцца, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - sport.ua.

Ніцца продовжує працювати над потенційним трансфером вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.

Про це повідомляє Score.fr.

Ніцца не налаштована виходити з торгів по лівому вінгеру "Шахтаря" Михайлу Мудрику, попри конкуренцію Баєра, Ювентуса та Брентфорда.

Керівництво Ніцци налаштоване поборотися за трансфер українця та перехопити його у конкурентів.

Нагадаємо, була інформація, що є клуб, який нібито готовий заплатити за Мудрика 30 млн євро. З перегонів за право підписати 21-річного українця вже вибув Баєр.

Раніше директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна заявив, що президент клубу Рінат Ахметов не готовий відпустити Мудрика в інший клуб.

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