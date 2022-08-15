Ніцца налаштована поборотися за трансфер Мудрика

Французький клуб хоче підписати українського вінгера

Ніцца продовжує працювати над потенційним трансфером вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.

Про це повідомляє Score.fr.

Ніцца не налаштована виходити з торгів по лівому вінгеру "Шахтаря" Михайлу Мудрику, попри конкуренцію Баєра, Ювентуса та Брентфорда.

Керівництво Ніцци налаштоване поборотися за трансфер українця та перехопити його у конкурентів.

Нагадаємо, була інформація, що є клуб, який нібито готовий заплатити за Мудрика 30 млн євро. З перегонів за право підписати 21-річного українця вже вибув Баєр.

Раніше директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна заявив, що президент клубу Рінат Ахметов не готовий відпустити Мудрика в інший клуб.