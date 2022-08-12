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Вернидуб назвав цілі Кривбаса в УПЛ

Сьогодні 15:37 291 0
Юрій Вернидуб прокоментував очікування від наступного сезону УПЛ
Вернидуб назвав цілі Кривбаса в УПЛ
#Юрій Вернидуб, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fanday.net.

Кривбасу у наступному сезоні УПЛ потрібно закріпитися у турнірній таблиці чемпіонату.

Про це розповів головний тренер криворізького клубу Юрій Вернидуб.

"Не хотілося б зараз гучних заяв, але ми маємо свої завдання та цілі, які ми поставили на чемпіонат і будемо спокійно до них йти. Команда нова і сподіваюся, що у нас усе попереду.

У нас багато дуже хороших та кваліфікованих футболістів. Є гравці, які пройшли школу УПЛ. Вірю, що футболісти покажуть цього року свій максимум і нам вдасться здивувати.

Актуально: Президент Кривбасу: Ми хочемо стати чемпіонами України

Єврокубки? Так далеко ми ще не заглядали. Нам потрібно спочатку закріпитися в турнірній таблиці, а в міру наших успіхів будемо від цього відштовхуватися. Сподіваюся, що нам це вдасться. Чому ні?

Потрібно ставити максимальні цілі та тягнутися до них. Тим більше команда досить досвідчена і є багато добрих футболістів, - відповів Вернидуб.

Нагадаємо, у мережі з'явився календар першого кола УПЛ.

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