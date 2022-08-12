Вернидуб назвав цілі Кривбаса в УПЛ

Джерело - fanday.net.
Кривбасу у наступному сезоні УПЛ потрібно закріпитися у турнірній таблиці чемпіонату.
Про це розповів головний тренер криворізького клубу Юрій Вернидуб.
"Не хотілося б зараз гучних заяв, але ми маємо свої завдання та цілі, які ми поставили на чемпіонат і будемо спокійно до них йти. Команда нова і сподіваюся, що у нас усе попереду.
У нас багато дуже хороших та кваліфікованих футболістів. Є гравці, які пройшли школу УПЛ. Вірю, що футболісти покажуть цього року свій максимум і нам вдасться здивувати.
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Єврокубки? Так далеко ми ще не заглядали. Нам потрібно спочатку закріпитися в турнірній таблиці, а в міру наших успіхів будемо від цього відштовхуватися. Сподіваюся, що нам це вдасться. Чому ні?
Потрібно ставити максимальні цілі та тягнутися до них. Тим більше команда досить досвідчена і є багато добрих футболістів, - відповів Вернидуб.
Нагадаємо, у мережі з'явився календар першого кола УПЛ.