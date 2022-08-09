Джерело - ua-football.com.
Перше коло УПЛ планують завершити 26 листопада 2022 року.
Про це повідомляє UA-Football.
У мережі вже з'явився повний календар першого кола.
Календар першого кола:
1-й тур 23.08.2022
Шахтар - Металіст 1925
Інгулець - Динамо
Зоря - Ворскла
Дніпро-1 - Олександрія
Рух - Металіст
Минай - Львів
Колос - Кривбас
Чорноморець - Верес
2-й тур 28.08.2022
Шахтар - Кривбас
Динамо - Дніпро-1
Львів - Зоря
Металіст - Інгулець
Ворскла - Верес
Олександрія - Минай
Колос - Рух
Металіст 1925 - Чорноморець
3-й тур 03.09.2022
Рух - Шахтар
Зоря - Динамо
Дніпро-1 - Верес
Олександрія - Металіст
Металіст 1925 - Ворскла
Минай - Колос
Чорноморець - Інгулець
Кривбас - Львів
4-й тур 10.09.2022
Шахтар - Чорноморець
Динамо - Львів
Рух - Зоря
Дніпро-1 - Металіст 1925
Колос - Металіст
Ворскла - Олександрія
Інгулець - Минай
Кривбас - Верес
5-й тур 01.10.2022
Металіст - Шахтар
Минай - Динамо
Зоря - Кривбас
Львів - Дніпро-1
Інгулець - Ворскла
Чорноморець - Олександрія
Металіст 1925 - Колос
Верес - Рух
6-й тур 08.10.2022
Львів - Шахтар
Динамо - Рух
Дніпро-1 - Зоря
Верес - Металіст
Ворскла - Чорноморець
Кривбас - Минай
Олександрія - Металіст 1925
Колос - Інгулець
7-й тур 15.10.2022
Шахтар - Динамо
Зоря - Колос
Рух - Дніпро-1
Металіст - Ворскла
Минай - Верес
Інгулець - Олександрія
Чорноморець - Кривбас
Металіст 1925 - Львів
8-й тур 19.10.2022
Шахтар - Колос
Динамо - Металіст
Чорноморець - Зоря
Дніпро-1 - Інгулець
Ворскла - Рух
Металіст 1925 - Минай
Олександрія - Кривбас
Львів - Верес
9-й тур 22.10.2022
Минай - Шахтар
Динамо - Ворскла
Верес - Зоря
Металіст - Дніпро-1
Олександрія - Львів
Кривбас - Інгулець
Колос - Чорноморець
Рух - Металіст 1925
10-й тур 29.10.2022
Шахтар - Олександрія
Динамо - Кривбас
Металіст 1925 - Зоря
Дніпро-1 - Чорноморець
Львів - Металіст
Ворскла - Минай
Інгулець - Рух
Колос - Верес
11-й тур 05.11.2022
Шахтар - Інгулець
Чорноморець - Динамо
Зоря - Металіст
Дніпро-1 - Минай
Ворскла - Львів
Олександрія - Колос
Рух - Кривбас
Металіст 1925 - Верес
12-й тур 09.11.2022
Верес - Шахтар
Динамо - Олександрія
Інгулець - Зоря
Колос - Дніпро-1
Металіст - Металіст 1925
Кривбас - Ворскла
Минай - Чорноморець
Львів - Рух
13-й тур 13.11.2022
Шахтар - Зоря
Динамо - Колос
Ворскла - Дніпро-1
Металіст - Кривбас
Рух - Минай
Олександрія - Верес
Металіст 1925 - Інгулець
Чорноморець - Львів
14-й тур 19.11.2022
Дніпро-1 - Шахтар
Верес - Динамо
Зоря - Олександрія
Минай - Металіст
Колос - Ворскла
Інгулець - Львів
Рух - Чорноморець
Кривбас - Металіст 1925
15-й тур 26.11.2022
Шахтар - Ворскла
Динамо - Металіст 1925
Зоря - Минай
Кривбас - Дніпро-1
Чорноморець - Металіст
Олександрія - Рух
Інгулець - Верес
Львів - Колос