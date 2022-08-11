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Президент Кривбасу: Ми хочемо стати чемпіонами України

Сьогодні 15:25 216 0
Костянтин Караманіц прокоментував завдання клубу
Президент Кривбасу: Ми хочемо стати чемпіонами України
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fckryvbas.com.

Кривбас буде прагнути виграти кожний матч у новому сезоні УПЛ.

Про це розповів президент криворізького клубу Костянтин Караманіц.

"Це буде дуже цікавий чемпіонат. Усі чекали моменту, коли розпочнеться новий сезон. Кривбас пройшов перед стартом в УПЛ два великих тренувальних збори: зимою та зараз, влітку. Очікування? Як на мене, то вони зашкалюють.

Ми будемо виходити на кожну гру й повинні вигравати кожен матч. Як би це банально не звучало, це і є наша філософія. Ми не можемо виконувати свою роботу погано. Ми хочемо стати чемпіонами нашої держави, нашої України. Й це наше головне завдання. Раніше, отже раніше. Пізніше, будемо готові пізніше. Тільки час дасть відповідь на усі питання", - відзначив Караманіц.

Нагадаємо, у мережі з'явився календар першого кола УПЛ.

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