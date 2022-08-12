Циганков відхилив пропозицію клубу Серії А

Черговий клуб Серії А хотів підписати лідера Динамо

Торіно робив спробу домовитися про перехід вінгера Динамо Віктора Циганкова.

Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос.

Відзначається, що клуб вважав 24-річного футболіста пріоритетною ціллю для підсилення флангів атаки. Італійці були дуже зацікавлені в трансфері віцекапітана киян, однак сам Циганков відхилив початкову пропозицію.

Раніше стало відомо про зацікавленість до українця з боку Вільярреала та Аталанти. Ці варіанти також не влаштували Віктора.

Його чинний контракт з Динамо розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, що Віктор Циганков став найкращим гравцем матчу Штурм - Динамо.