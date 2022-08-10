Визначено найкращого гравця матчу Штурм - Динамо

Циганков отримав 8,9 бала

Джерело - Чемпіон.

Найкращим гравцем матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Штурм - Динамо (1:2) став вінгер киян Віктор Циганков.

Про це повідомляє SofaScore.

Циганков отримав 8,9 бала. Він забив гол та зробив асист, завдав 6 ударів по воротах, з них 4 в площину, віддав 52 точні передачі (88%), зробив 4 ключові паси, виграв 7 з 18 єдиноборств, зробив 1 успішне обведення, 2 відбори та 1 перехоплення.

Також до трійки найкращих увійшли Микола Шапаренко (8,1) та Георгій Бущан (7,7).

Найгіршим у складі Динамо став Володимир Шепелєв з 5,9 балами.