Циганков відмовився переходити в Аталанту

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Віктор Циганков вирішив не вести перемовини щодо переходу у Вільярреал або Аталанту.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Брат Хосепа Гвардіоли Пере, який намагається знайти для українця команду в Європі, повідомив йому про інтерес Вільярреала. Циганков відмовився, бо очікує більш солідного варіанту.

Перед цим у нього був варіант з Аталантою, яка теж цікавилась ним. Але у збірній України Руслан Маліновський та Віктор Коваленко розповіли, наскільки важкий тренувальний процес у Гасперіні, що й відлякало українця.

24-річний Віктор Циганков в поточному сезоні провів 3 матчі за Динамо і забив 1 гол при 1 гольовій передачі. Його контракт закінчується 30 червня 2023 року. Раніше повідомлялось, що він готовий залишити команду як вільний агент і перейти у європейський клуб.

Нагадаємо, що Віктор Циганков став найкращим гравцем матчу Штурм - Динамо.